В Самаре выросло количество человек, пострадавших при взрыве в доме

При взрыве газа в жилом доме в Самаре пострадали три человека, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону. Один человек госпитализирован, остальные не нуждаются в госпитализации, им была оказана помощь на месте.

Напомним, в днем 5 февраля в жилом 16-этажном доме в Самаре произошел взрыв бытового газа, в результате которого у здания снесло стену.

ЧП произошло в доме №110 по улице Георгия Димитрова. Частично обрушилась стена дома.

Дом не газифицирован. По предварительной информации, в квартире на 16 этаже проводились ремонтные работы. Предварительно известно, что взрыв произошел при монтаже натяжного потолка.

Есть данные об эвакуации из дома нескольких десятков человек. Сейчас многоэтажку оцепили. На месте работают 28 единиц техники и 58 спасателей.