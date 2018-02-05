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05.02.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре шестерых человек обвинили в похищении ребенка

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре предъявили обвинение шестерым подельникам, которые обвиняются в похищении четырехлетнего ребенка, сообщило 5 февраля СУ СК России по Самарской области.

Фото: depositphotos.com
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Четверо подозреваемых - жители региона, а двое других приехали из соседних республик. Они обвиняются в покушении на похищение и похищении несовершеннолетнего.

По версии следствия, 24 января 2018 года примерно в 7.30 утра обвиняемые в городе Кинеле подъехали к дому по улице Мостовой. В этот момент из подъезда вышла женщина с маленьким ребенком. Один из подельников затолкнул женщину в подъезд, а другие схватили ребенка, посадили его в машину и увезли в Самару. Мать похищенного мальчика получила sms-сообщение с требованием о выкупе. Преступники запросили два миллиона рублей.

Однако женщина сразу обратилась в полицию. Похитители были установлены и задержаны в Кировском районе Самары в течение нескольких часов. Мальчика передали матери. Он не пострадал.

Обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы.

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