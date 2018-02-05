Директор новосибирского предприятия ЖКХ арестован после гибели детей

В Новосибирской области суд избрал меру пресечения в виде ареста директору муниципального предприятия поселка Колывань "Коммунальное хозяйство" после гибели двух детей, утонувших в вырытой коммунальщиками яме.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СК Михаил Третьяков, 44-летнему управляющему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, еще 22 ноября сотрудники предприятия ЖКХ проводили ремонтные работы на улице Советской, в результате чего и появилась яма глубиной около трех метров. Закончив ремонт, бригада ушла, так и не закопав ее. Вплоть до 2 февраля никаких работ на этом месте больше не проводилась, более того, яма не была должным образом огорожена и в итоге заполнилась водой.

В пятницу вечером два брата 6 и 11 лет проходили мимо и случайно упали в образовавшийся котлован. Не сумев самостоятельно выбраться, мальчики погибли, захлебнувшись водой. На следующий день следователи задержали директора МУП "Коммунальное хозяйство" и 39-летнего мастера, однако на сегодняшний день известно об аресте лишь руководителя компании.

В то же время власти региона намерены оказать всю необходимую поддержку семье, в которой произошла трагедия. Соответствующее распоряжение врио губернатора Андрей Травников дал администрации Колыванского района и министерству труда и социального развития Новосибирской области.

Кроме того, региональное министерство ЖКХ должно оценить случившееся на наличие системных недоработок при производстве аварийных работ. По словам главы области, есть вопросы и к руководству, а также работникам детского сада.

Известно, что старший из погибших забрал брата из детского сада и они вместе возвращались домой. Трагедия произошла, когда на улице еще было светло, однако поблизости не оказалось никого, кто мог бы помочь.