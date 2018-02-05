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05.02.2018 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава поселка Колывань ушел в отставку после гибели детей в яме

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Руководитель администрации рабочего поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев написал заявление об увольнении с должности "по собственному желанию". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, полномочия главы поселка были прекращены после того, как там погибли двое детей.

По распоряжению врио губернатора Андрея Травникова при областном правительстве создана рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе. Руководить ей будут врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев.

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Члены комиссии уже направлены в район для того, чтобы дать профессиональную и всестороннюю оценку произошедшему и оказать необходимую помощь семье, в которой погибли дети. Организационные выводы будут приниматься, в том числе и с учетом недовольства жителей поселка, которые накануне устроили пикет у здания районной администрации.

В центре Колывани собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки главы района, вменяя ему в вину как обстоятельства, приведшие к трагедии, так и другие недоработки.

Напомним, двое братьев 6 и 11 лет упали в яму, оставшуюся после устранения неполадок поселкового водопровода, и не смогли выбраться из-за скопившейся там воды. Ранее по решению суда был арестован руководитель муниципального предприятия, сотрудники которого оставили после ремонтных работ выкопанную яму.

Следователи, в свою очередь, продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии. Они уже внесли ряд представлений, по результатам рассмотрения одного из которых к ответственности привлечена воспитатель детского сада. В вечернее время она передала шестилетнего ребенка его старшему брату, именно по дороге из дошкольного образовательного учреждения дети и упали в канаву, заполненную водой.

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