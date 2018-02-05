Хоккейные клюшки сотрудники региональных министерств и ведомств, а также их коллеги из горадминистрации скрестили в поддержку российских олимпийцев на предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане.

За время хоккейного поединка команды провели более тридцати встреч. Отыграв матч, валенки по эстафете передавали другим. Фото: Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Выяснить, кто сильнее, предстояло пятнадцати командам. Организаторы турнира полагают, что оригинальные соревнования не только привлекут внимание общества к здоровому образу жизни, большому спорту, но помогут чиновникам поближе познакомиться, выявить лидеров, научиться действовать в команде.

Особенность турнира заключалась в том, что вместо шайбы игрокам предстояло играть мячом, а вместо коньков надеть теплые валенки. Устроители постарались обеспечить такой "спортивной" обувью всех хоккеистов, заключив соответствующее соглашение с местной военной частью.

- Скорости, конечно, не те, что на льду, зато тепло, удобно, демократично и весело, - пояснил корреспонденту "РГ" региональный министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.

За время турнира команды провели более тридцати встреч. Отыграв матч, уставшие "хоккеисты от власти" по эстафете передавали валенки другим участникам. Отдыхали за кружкой горячего чая из самовара.

Самая жаркая борьба, как водится, разыгралась за выход в полуфиналы и в финал. Любопытно, что представители министерства спорта региона оказались в аутсайдерах.

Зато минздрав сокрушил в своей подгруппе сначала соперников из министерства спорта (2:0), министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса (1:0), а потом и команду министерства имущественных отношений (3:1). И только по буллитам в полуфинале уступил команде омской мэрии, которая в конце концов и завоевала главный приз, обыграв в финале Главное управление финансового контроля области - 4:0.

- Мы выиграли потому, что весь месяц усиленно тренировались. К тому же накануне организовали внутренний турнир, который помог сформировать сборную из сильных игроков департамента транспорта, дорожного хозяйства, спорта и других, - рассказал лучший вратарь турнира, в миру - заместитель директора департамента спорта мэрии Омска Павел Усков.

- Ничего, мы их еще обыграем, - в свою очередь заявляют в минздраве. - Турнир теперь станет регулярным. Так что еще посмотрим, кто кого.

Стоит добавить, что сами региональные министры не рискнули надеть валенки и присутствовали на турнире лишь в качестве болельщиков.