Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в бурятском кафе

Роспотребнадзор установил причины массового отравления посетителей кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ. Непосредственной причиной стал сальмонеллез, но к его вспышке привело нарушения правил хранения продуктов и пренебрежение санитарными нормами.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Бурятия "РГ" сообщили, что сейчас собственники кафе возмещают ущерб всем пострадавшим в инциденте.

"Требования потребителей удовлетворяются в добровольном порядке. По состоянию на 31 января возмещены убытки на общую сумму 388 тысяч рублей. Подача претензий продолжается, процесс находится на особом контроле управления", - информируют в пресс-службе.