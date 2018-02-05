Депутаты предложили отбирать у пьяных автомобили

В Госдуму внесен законопроект о конфискации автотранспорта за вождение в пьяном виде. Такую угрозу хотят предусмотреть для нетрезвых водителей-рецидивистов.

Законодатели из Архангельской области предлагают изменить Уголовный кодекс. Авторы ссылаются на заявление президента РФ, которое прозвучало на расширенном заседании коллегии МВД РФ 09 марта 2017 года. Владимир Путин тогда указал на необходимость последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах.

Каждое 13-е дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей совершается водителями в состоянии опьянения, приводят статистику авторы. А так как автомобили у них сейчас не отбирают, "поэтому возникают риски дальнейшего нарушения им правил дорожного движения".

Проектом закона предлагается предусмотреть в УК РФ положение о конфискации автомобиля или другого механического транспортного средства. Наказание предусмотрено для лиц, находящихся в состоянии опьянения, если этот человек ранее уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в том же состоянии (статья264.1 УК РФ).