Прокуратура Петербурга проверит уборку снега

В Петербурге прокуратура начала проверку деятельности городских структур, которые ответственны за уборку снега.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Петербурга, проверяющие придут в комитет по благоустройству, районные администрации, муниципальные образования и объединения собственников жилья.

В первую очередь будет выясняться, как убирается снег на территориях общего пользования, во внутриквартальных проездах и на объектах благоустройства.

Сильный снегопад в Петербурге продолжается уже вторые сутки. По данным комитета по благоустройству, на улицах города работают 1100 дворников, задействовано около тысячи единиц техники.

За воскресенье, 4 февраля, в Петербурге выпало порядка 30 сантиметров снега. За выходные с городских улиц было вывезено 150 кубометров снега и это при том, что с начала зимы вывезено всего порядка 800 кубометров.

Но если чиновники рапортуют об усиленных мерах по борьбе со снегом, то автолюбители не всегда готовы их поддержать. Так, согласно сервису "Яндекс-пробки" движение на петербургских улицах стабилизировалось лишь к полудню. Даже в середине рабочего дня, когда улицы обычно свободны, сервис зафиксировал пятибалльные пробки. Они могут быть вызваны значительным количеством ДТП.

Например, на Обводном канале столкнувшиеся машины перекрыли движение на трех участках, на Витебском проспекте автолюбители зафиксировали сразу пять дорожно-транспортных происшествий.