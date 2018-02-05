Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Под суд пойдут шесть человек, причастных, по версии следствия, к гибели 14 детей.

Следователи выяснили, что директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" совместно с начальником детского лагеря не организовали надлежащим образом отдых детей.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию озера Сямозеро на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности.

14 детей из-за утопления судна погибли на месте. Многие выжившие получили телесные повреждения.

В деле фигурирует и руководитель карельского управления Роспотребнадзора, не принявшая мер к устранению недостатков в организации работы лагеря.

Перечисленные лица обвиняются сразу по нескольким статьям: "оставление в опасности", "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".