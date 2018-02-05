Дело о гибели 14 детей на Сямозере передано в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 14 детей на карельском озере Сямозеро. На скамье подсудимых оказалось шесть человек.

Как следует из релиза Генпрокуратуры, уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд Карелии для рассмотрения по существу.

По версии следствия, к гибели детей причастны директор парк-отеля "Сямозеро", начальник оздоровительного лагеря и два работника учреждения. Им вменяют то, что отдых детей был организован ненадлежащим образом, что услуги, предоставляемые в детском лагере не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 17 по 18 июня позапрошлого года. 47 детей вместе с тремя сопровождающими отправились в водный поход по Сямозеру во время шторма Рафты и каное, где находились школьники, перевернулись. Погибли 14 детей, выжившие подростки получили травмы.

Из обвинительного заключения следует, что плавстредства были неисправны и перегружены.

Помимо работников детского лагеря на скамье подсудимых оказались руководитель управления Роспотребнадзора по республике Карелия и его заместитель, которым вменяют то, что они знали о многочисленных нарушениях в лагере, но не приняли надлежащих мер. Региональный Роспотребназдор в июне 2016 года выдал заключение о том, что лагерь соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.