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Дело о гибели 14 детей на Сямозере передано в суд 05.02.2018
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05.02.2018 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о гибели 14 детей на Сямозере передано в суд

Текст: Вера Черенева (Карелия)

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 14 детей на карельском озере Сямозеро. На скамье подсудимых оказалось шесть человек.

Как следует из релиза Генпрокуратуры, уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд Карелии для рассмотрения по существу.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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По версии следствия, к гибели детей причастны директор парк-отеля "Сямозеро", начальник оздоровительного лагеря и два работника учреждения. Им вменяют то, что отдых детей был организован ненадлежащим образом, что услуги, предоставляемые в детском лагере не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 17 по 18 июня позапрошлого года. 47 детей вместе с тремя сопровождающими отправились в водный поход по Сямозеру во время шторма Рафты и каное, где находились школьники, перевернулись. Погибли 14 детей, выжившие подростки получили травмы.

Из обвинительного заключения следует, что плавстредства были неисправны и перегружены.

Помимо работников детского лагеря на скамье подсудимых оказались руководитель управления Роспотребнадзора по республике Карелия и его заместитель, которым вменяют то, что они знали о многочисленных нарушениях в лагере, но не приняли надлежащих мер. Региональный Роспотребназдор в июне 2016 года выдал заключение о том, что лагерь соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

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