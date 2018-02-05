Россия и США провели более 250 инспекций в рамках ДСНВ-3

Согласно данным, распространенным американским внешнеполитическим ведомством, за это время представители двух держав совершили 252 инспекции непосредственно на военных объектах. При этом стороны 14 раз провели полный обмен данными о текущем составе стратегических ядерных вооружений, а также направили друг другу почти 15 тысяч уведомлений относительно дислокации и перемещения своих наступательных вооружений.
Российские и американские эксперты также демонстрировали технические параметры соответствующих систем и вооружений, чтобы гарантировать их непригодность для несения ядерных боезарядов. Примечательно, что даже во времена самых острых кризисов и разладов в двусторонних отношениях эти экспертные контакты не прерывались.
Напомним, что в соответствии с ДСНВ-3 РФ и США должны были сократить свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы с каждой стороны их арсеналы не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц боезарядов на них и 800 пусковых установок - как развернутых, так и неразвернутых.
Как известно, срок действия договора истекает в 2021 году, его можно продлить еще на пять лет. Как признавал ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов, Москва такую возможность рассматривает и готова обсуждать ее с американской стороной. Однако для этого необходимо понимать, что и США допускают опцию продления документа.