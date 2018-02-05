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05.02.2018 11:26
Рубрика: Власть

Россия и США провели более 250 инспекций в рамках ДСНВ-3

Текст: Екатерина Забродина
В понедельник Госдепартамент США опубликовал отчет о том, как Москва и Вашингтон работали на протяжении последних семи лет в рамках реализации нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был заключен в 2010-м и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Как раз сегодня обе стороны должны были выйти на установленные документом контрольные показатели.

Согласно данным, распространенным американским внешнеполитическим ведомством, за это время представители двух держав совершили 252 инспекции непосредственно на военных объектах. При этом стороны 14 раз провели полный обмен данными о текущем составе стратегических ядерных вооружений, а также направили друг другу почти 15 тысяч уведомлений относительно дислокации и перемещения своих наступательных вооружений.

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Российские и американские эксперты также демонстрировали технические параметры соответствующих систем и вооружений, чтобы гарантировать их непригодность для несения ядерных боезарядов. Примечательно, что даже во времена самых острых кризисов и разладов в двусторонних отношениях эти экспертные контакты не прерывались.

Напомним, что в соответствии с ДСНВ-3 РФ и США должны были сократить свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы с каждой стороны их арсеналы не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц боезарядов на них и 800 пусковых установок - как развернутых, так и неразвернутых.

Как известно, срок действия договора истекает в 2021 году, его можно продлить еще на пять лет. Как признавал ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов, Москва такую возможность рассматривает и готова обсуждать ее с американской стороной. Однако для этого необходимо понимать, что и США допускают опцию продления документа.

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