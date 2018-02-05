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05.02.2018 22:00
Рубрика: Спорт

Поближе к Играм

Заключительный этап предолимпийской подготовки подопечные Олега Знарка проведут уже в Корее
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Сборная России по хоккею отправилась в Корею, где пройдут Олимпийские игры-2018.

Прилет в Сеул специального чартера с командой Олега Знарка на борту ожидался сегодня утром по местному времени. Хоккеисты, которые будут базироваться в городе Анян в 20 километрах от корейской столицы, получат четыре дня на акклиматизацию, после чего 10 февраля встретятся в контрольном матче со сборной хозяев Олимпиады. И только на следующий день наша команда заедет в олимпийскую деревню.При этом участие подопечных Знарка в торжественной церемонии открытия Игр 9 числа не планируется. Непосредственно олимпийский хоккейный турнир начнется для наших игрой со Словакией 14 февраля. Кроме того, на групповом этапе сборная встретится с командами Словении и США.

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Последним этапом подготовки российской команды на родной земле стал выставочный матч со столичным "Спартаком". Дацюк и компания дожали "красно-белых" в овертайме - 2:1, однако игра в исполнении подопечных Олега Знарка оставила двойственное впечатление.

Конечно, мало, кто сомневался, что спартаковцы - соперник посерьезнее, нежели сборная Беларуси, с которой россияне легко справились несколькими днями ранее, но не настолько же. Седьмая команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, пусть и усиленная четырьмя игроками из национальной сборной, большую часть матча на равных соперничала с коллективом, почти целиком собранным из игроков двух сильнейших клубов страны.

Знарок объяснил это обстоятельство физической формой подопечных.

Фото: Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
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- Игра на самом деле была тяжелой для нас. Ребята собрались, хотя период сейчас сложный, находимся под нагрузками, - развел руками на послематчевой пресс-конференции Олег Валерьевич.

Сами игроки слова Знарка тоже подтвердили. "Я думаю, что к Олимпийским играм мы подойдем на пике формы, в полной готовности. В этом плане у нас есть потенциал, мы обязательно прибавим", - заверил, к примеру, защитник Владислав Гавриков.

Один из основных итогов московского сбора: кажется, тренерский штаб окончательно определился с основным голкипером. Судя по всему, им станет вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин. В Москве сыграли все три человека из вратарской бригады: Кошечкин - с белорусами, Илья Сорокин - с теми же белорусами, но в составе резервной сборной (этот матч прошел в Новогорске в закрытом режиме), Игорь Шестеркин - со "Спартаком".

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Но главное, в заключительном контрольном матче с корейцами место в "рамке" доверят опытному Кошечкину. А это значит, что стартовую игру со Словакией скорее всего начнет именно Василий.

Что касается других кадровых решений, под большим вопросом участие в Олимпиаде восстанавливающегося после травмы защитника Динара Хафизуллина.

- Ему лучше, но пока не настолько, как хотелось бы, - сказал Знарок на пресс-конференции. - Наверное, оставим его здесь для лечения, в Корее таких возможностей по медицине у нас не будет. Остается ли шанс, что он сыграет в контрольном матче в Корее? Почему нет? Человек верит.

Если вдруг Хафизуллин не успеет выздороветь, в обойме у Знарка еще два игрока оборонительной линии - Егор Яковлев и Никита Трямкин.

Еще один человек в запасе -форвард ЦСКА Максим Шалунов, заменивший нападающего "Ак Барса" Владимира Ткачева. Шалунов впечатлил Знарка своей игрой в уже упомянутом матче резервной сборной с белорусами. Что любопытно, в контрольной встрече со "Спартаком" армейский центрфорвард был одним из сборников, примеривших "красно-белый" свитер.

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