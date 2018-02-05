Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Объявлены все российские цены на самую быструю модель Kia 05.02.2018
ФАС: Цены на бензин и дизтопливо не поднимутся 05.02.2018
Разработан прототип битопливного универсала Lada Vesta 05.02.2018
В Яндекс.Навигаторе теперь можно платить за парковку в Москве 05.02.2018
05.02.2018 22:15
Рубрика: ПДД

Штрафы за нарушение ПДД будут тратить на ремонт и строительство дорог

Текст: Марина Гусенко

Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды. Об этом говорится в правительственном законопроекте, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Распоряжение правительства о внесении законопроекта в понедельник, 5 февраля, размещено на сайте кабмина.

Фото: Виктор Погонцев
Ученые разработали метод дешевой и быстрой прокладки дорог

Как говорится в пояснительных документах, цель проекта закона - сформировать дополнительные источники доходов региональных дорожных фондов, чтобы увеличить объемы строительства и реконструкции региональных и местных автодорог и расходы на их содержание.

Документ подготовлен Минтрансом по поручению президента страны.

В пояснительных документах приводится цифра за 2016 год: доход региональных консолидированных бюджетов от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения составил 60 миллиардов рублей.

Минтранс составил рейтинг самых загруженных трасс
#дороги