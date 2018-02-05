Штрафы за нарушение ПДД будут тратить на ремонт и строительство дорог

Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды. Об этом говорится в правительственном законопроекте, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Распоряжение правительства о внесении законопроекта в понедельник, 5 февраля, размещено на сайте кабмина.

Как говорится в пояснительных документах, цель проекта закона - сформировать дополнительные источники доходов региональных дорожных фондов, чтобы увеличить объемы строительства и реконструкции региональных и местных автодорог и расходы на их содержание.

Документ подготовлен Минтрансом по поручению президента страны.

В пояснительных документах приводится цифра за 2016 год: доход региональных консолидированных бюджетов от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения составил 60 миллиардов рублей.