В Беларуси покажут запрещенный в РФ фильм "Смерть Сталина"

В кинотеатрах Беларуси покажут фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина".

"Специалисты внутренней экспертной комиссии в ходе просмотра не выявили в фильме нарушений законодательства. Замечаний по прокату фильма не имеется", - цитирует "Интерфакс" сообщение белорусского Минкульта.

В конце января прокат картины был приостановлен на фоне скандала, который вспыхнул в России. Здесь Министерство культуры отозвало у фильма прокатное удостоверение. Причиной стала оценка членов Общественного совета Минкульта, которым картина показалась оскорбительной и экстремистской, о чем они написали в письме министру Владимиру Мединскому.