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06.02.2018 12:39
Рубрика: Легковые авто

Две модели Volkswagen подорожали в России

Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Автомобильные компании продолжают поднимать цены на свою продукцию в России. Как сообщает "Автостат", очередной мониторинг цен на новые автомобили выявил, что седаны Volkswagen Polo, произведенные в 2018 году, заметно выросли в цене.

Базовая комплектация Conceptline для Volkswagen Polo на с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и механической КП осталась без изменений, сохранив ценовую планку в 599 900 рублей. А вот следующие уровни оснащения подорожали на 15 000 - 20 000 рублей, достигнув максимума в 919 900 рублей для комплектации GT Polo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и "автоматом".

Фото: Пресс-служба Kia.
Объявлены все российские цены на самую быструю модель Kia

Также пикап Volkswagen Amarok в январе получил новый ценник. В зависимости от комплектации удорожание произошло на сумму от 63 800 до 76 100 рублей, что составляет 2 - 3% от прежней цены.

Отметим, что Volkswagen по итогам 2017 года реализовал в России 89 469 автомобилей, что на 20,5% больше по сравнению с прошлым годом.

В этом году немецкая компания привезет в нашу страну несколько новинок. В конце весны к российским дилерам поступит Teramont, а летом у них появится новый Touareg.

#Volkswagen