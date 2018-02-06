Две модели Volkswagen подорожали в России

Автомобильные компании продолжают поднимать цены на свою продукцию в России. Как сообщает "Автостат", очередной мониторинг цен на новые автомобили выявил, что седаны Volkswagen Polo, произведенные в 2018 году, заметно выросли в цене.

Базовая комплектация Conceptline для Volkswagen Polo на с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и механической КП осталась без изменений, сохранив ценовую планку в 599 900 рублей. А вот следующие уровни оснащения подорожали на 15 000 - 20 000 рублей, достигнув максимума в 919 900 рублей для комплектации GT Polo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и "автоматом".

Также пикап Volkswagen Amarok в январе получил новый ценник. В зависимости от комплектации удорожание произошло на сумму от 63 800 до 76 100 рублей, что составляет 2 - 3% от прежней цены.

Отметим, что Volkswagen по итогам 2017 года реализовал в России 89 469 автомобилей, что на 20,5% больше по сравнению с прошлым годом.

В этом году немецкая компания привезет в нашу страну несколько новинок. В конце весны к российским дилерам поступит Teramont, а летом у них появится новый Touareg.