Минобороны попросило Турцию о содействии в получении обломков Су-25

Минобороны России направило запрос Турции об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25, сбитого террористами. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

Как подчеркнули в военном ведомстве, "особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию".

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК.

Накануне стало известно, что майору Роману Филипову, управлявшему сбитым штурмовиком, посмертно присвоят звание Героя России.