Названа дата основания колонии на Марсе

Постоянное человечество поселение на Марсе появится в 2032 году, сообщил руководитель программы Mars One Бас Лансдорп.

- Финансирование проекта, целью которого является создание на Марсе стационарной базы, практически завершено. Мы заключили инвестиционный контракт на шесть миллионов евро, следующая стадия стартует в начале 2019 года, - рассказал Лансдорп в интервью дубайской газете Khaleej Times. В крупнейший город ОАЭ он приехал, чтобы рассказать о своем проекте в технопарке "Силиконовый оазис". Mars One - частная компания, чья цель - создание земной колонии на Красной планете, причем поселенцы будут отобраны из числа добровольцев и покинут Землю навсегда. В штате проекта восемь человек, сроки его реализации многократно переносились - в основном из-за проблем с финансированием, - а технические и моральные аспекты - ставились под сомнение учеными и специалистами аэрокосмической отрасли.

Тем не менее Бас Лансдорп уверен в успехе предприятия. Из более 200 тысяч жителей Земли, подавших заявки на участие в экспедиции, отобраны 100 человек. На следующем этапе их число сократится до 40, а также будут проведены переговоры с аэрокосмическими компаниями о доставке на Марс первых поселенцев. В 2031 году планируется отправить на четвертую планету Солнечной системы четырех колонистов: двух мужчин и двух женщин. Год спустя они достигнут Марса, построят базу и проживут в ней два года. В 2034 году к ним присоединится вторая партия поселенцев, в 2036-м - третья и так далее.

- Причина успеха миссии в том, что поселение на Марсе будет постоянным и нам не нужно придумывать технологию для возвращения людей на Землю, - отметил Бас Лансдорп.

Кстати

Космическая компания SpaceX планирует 6 февраля впервые запустить в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, способную доставить на Марс 16 тонн груза. В качестве полезной нагрузки для первого запуска использован электромобиль основателя компании Илона Маска Tesla Roadster- его также направят к Марсу. Так что будущих колонистов на орбите будет ждать средство передвижения.