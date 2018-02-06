Посольство России призвало воздержаться от поездок на Мальдивы

Посольство России на Шри-Ланке рекомендует россиянам воздержаться от посещения Мальдив из-за сложной политической обстановки в государстве.

"В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне", - сообщили ТАСС в посольстве.

По словам представителя посольства, проявляемых угроз на Мальдивах нет, но предпосылки к этому есть.

Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля ввел в стране чрезвычайное положение на 15 суток. Ямин принял это решение после того, как Верховный суд освободил из тюрьмы бывшего президента страны Мохамеда Нашида и некоторых оппозиционеров. На следующий день полиция арестовала главного судью Верховного суда.