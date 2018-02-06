Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба пока не может отличиться в составе новой команды.

Футболист, арендованный туляками у "Зенита" до конца сезона, не сумел отличиться во втором контрольном матче за "канониров" на сборах против тбилисского "Динамо" (0:1). Хотя у него было несколько хороших возможностей для гола.

Если в своей первой встрече за "Арсенал" против "Лудогорца" Дзюба вышел в концовке, то во вторник Артем провел на поле все 90 минут. И даже забил мяч, но он был отменен из-за нарушения правил.

Тем временем близок к уходу из "Зенита" еще один кандидат на попадание в сборную России - Олег Шатов. Уже сегодня полузащитник должен прибыть в расположение "Краснодара". Как и в случае с Дзюбой, речь идет об аренде до лета.

При этом по окончании сезона "Краснодар" может выкупить Шатова за пять или шесть миллионов евро.