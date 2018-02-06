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06.02.2018 12:09
Рубрика: Дороги

ЦОДД: В Москве будут снимать ДТП с квадрокоптеров

Текст: Светлана Батова

В центре организации дорожного движения прорабатывается возможность использования квадрокоптеров для съемок ДТП. Об этом журналистам сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В организации планируют протестировать профессиональные квадрокоптеры. По словам Юрьева, использовать их, скорее всего, будут на МКАД. Квадрокоптеры дают возможность быстро и оперативно снимать всех участников ДТП, чтобы сократить время перекрытия.

Когда конкретно их начнут использовать, пока непонятно - на использование коптеров наложен ряд ограничений.