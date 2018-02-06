Стратегию безопасности дорожного движения утвердил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Одна из ее целей - снижение смертности на дорогах к 2024 году до четырех человек на 100 тысяч населения. Работать на местах будут не с "чистого листа": корреспонденты "РГ" выяснили, что уже сегодня делается в регионах для решения поставленной задачи.

Взялись за транспорт

Чтобы дорожное движение в Ярославле стало безопаснее, городские власти еще в начале прошлого года начали "наступление" на маршрутки. Владельцев частного пассажирского транспорта обязали обновить автопарк и пересадить своих водителей на машины с двигателями экологического стандарта "Евро-5". Отменили остановки "перед светофором", "за углом" или "в середине парка", разрешив тормозить только на официальных остановках. В автобусах начали появляться видеорегистраторы, в том числе делающие запись внутри салона. Кроме того, водителям запретили продавать пассажирам билеты во время движения транспорта, а также говорить по телефону без использования специальной гарнитуры.

Пассажиры поначалу громко негодовали, когда маршрутка не останавливалась там, где им было удобно, особенно после повышения стоимости проезда в некоторых частных автобусах до 26 рублей, но потом смирились и в большинстве своем согласились, что так действительно безопаснее.

Проверяют соблюдение требований (а также техническое состояние ТС) во время совместных рейдов, которых стало заметно больше, сотрудники ГИБДД, департамента городского хозяйства и общественники. Причем последние часто садятся в автобус под видом пассажиров и на протяжении всего пути делают видеосъемку. И на конечной остановке нерадивых водителей может ждать неприятный сюрприз.

По словам представителей Госавтоинспекции, водители маршруток грешат разговорами по сотовому телефону без гарнитуры и несоблюдением правил дорожного движения. Кроме того, у них часто отсутствует страховой полис, а в автобусе неисправны световые приборы. Однако, судя по статистике, ситуация постепенно меняется. Например, по словам главного специалиста управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Андрея Черкашина, если в прошлом году в январе ярославцы жаловались на маршрутки около пятидесяти раз, то в январе 2018-го - уже только тридцать.

В конце минувшего года власти Ярославля заявили об еще одной, самой серьезной, мере воздействия на нерадивых частных перевозчиков - намерении перекроить маршруты городского общественного транспорта в пользу муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Что после требования поменять автопарк и обзавестись не дешевыми гаджетами частники восприняли в штыки. Правда, руководство города уверяет, что законопослушные перевозчики-бизнесмены не пострадают.

- Мы проанализировали существующие в городском пассажирском транспорте проблемы и разрабатываем "дорожную карту", - заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский. - Приоритет - развитие муниципального общественного транспорта. Деятельность индивидуальных предпринимателей находится под постоянным контролем. Договоры будут заключаться только с теми предпринимателями, которые добросовестно работают.

Научный подход

В Тульской области к обеспечению безопасности на дорогах подключились студенты и преподаватели Тульского госуниверситета. Сотрудники кафедры "Автомобили и автомобильное хозяйство" ТулГУ предложили создать аналитическую лабораторию исследования факторов риска на дорогах.

Эта инициатива нашла положительный отклик в профильном министерстве. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, взаимодействие с кафедрой налажено, совместный анализ ДТП обещает быть полезным. Лабораторию назвали "Факторы риска в дорожном движении". Она будет исследовать причины аварийности и смертности на дорогах.

Впрочем, уже сейчас определены десять наиболее опасных участков на дорогах области. По словам министра, разработаны типовые ситуации с указанием распространенных причин возникновения аварий и пути решения, направленные на снижение риска ДТП, такие как опасный поворот - наезд на пешехода, выезд на встречную полосу движения - лобовое столкновение, движение пешеходов вдоль дороги. Особо аварийные участки планируется отмечать на автотрассах.

Водителям запретили продавать пассажирам билеты во время движения

Помимо того, в регионе реализуется проект "АнтиДТП". Компании-перевозчики размещают на своих транспортных средствах номер контактного телефона и надпись: "Нарушаю ПДД - позвони". О количестве обращений по этим телефонам и принятых мерах перевозчики ежемесячно отчитываются в минтрансе. Так, за прошедший год в транспортные организации поступило 424 обращения по этим телефонам.

Сотрудники Госавтоинспекции при поддержке общественных организаций и активистов, в свою очередь, также проводят широкомасштабную операцию "Позвонил - предупредил ДТП". Как пояснил начальник регионального УГИБДД Михаил Есаков, информация о противоправных действиях автомобилистов поступает в Госавтоинспекцию через официально созданную страницу в соцсети "ВКонтакте". В прошлом году в подразделения ГИБДД от жителей поступило около тысячи видеоматериалов, содержащих факты совершения водителями грубых нарушений ПДД. По ним возбуждено 573 административных дела, вынесено 317 постановлений о назначении административных наказаний.

В прошлом году на автомобильных дорогах Тульской области обустроено 36 километров искусственного освещения. Кроме того, установлено 3179 дорожных знаков, 44 километра металлического барьерного ограждения, нанесено более двух тысяч километров горизонтальной дорожной разметки, оборудовано дорожными знаками и дорожной разметкой 42 пешеходных перехода вблизи детских образовательных учреждений. В результате в прошлом году достигнуты самые низкие показатели числа ДТП за последние 14 лет, а количество погибших в ДТП - за последние 30.

В этом году работы на дорогах продолжатся: планируется обустроить искусственное освещение еще на 73 километрах дорог, установить четыре светофора, 3,5 тысячи дорожных знаков, нанести 2,5 тысячи километров горизонтальной разметки, в том числе шумовых полос. Кроме того, с целью повышения бдительности водителей и ограничения скорости планируется установка четырех имитаторов комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Фактор риска

В Калужской области участниками каждого восьмого дорожно-транспортного происшествия оказываются дети. Такая статистика, считают в правительстве и УГИБДД региона, требует особых мер.

- Несовершеннолетние становятся участниками каждого восьмого ДТП с пострадавшими, которое происходит в области. Всего за 11 месяцев 2017 года на автомобильных дорогах региона произошло 188 дорожных аварий, в результате которых шесть детей погибли и 212 получили ранения, - сообщил глава калужской автоинспекции Алексей Холопов.

По его словам, в основном пассажиры не были закреплены надлежащим образом при перевозке. Свою роль сыграло также отсутствие детских сидений или использование взрослыми несертифицированных сидений.

В школах региона также планируется организовать ежедневные "минутки безопасности" с напоминанием детям о необходимости соблюдения ПДД, систематические инструктажи учащихся в салонах школьных автобусов, единые тематические родительские собрания и профилактические акции с подбором видеоматериала ДТП с участием несовершеннолетних. Внимание будет уделено правилам безопасного применения гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных современных средств передвижения.

Впрочем, общее количество дорожных аварий в Калужской области по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 14 процентов. Снижению аварийности, по словам Холопова, способствовало в том числе увеличение количества систем фото- и видеофиксации. Так, в области уже работают 24 передвижных и 35 стационарных комплексов.

К слову, число зарегистрированных на территории Калужской области автомобилей увеличилось за 2017 год более чем на 90 тысяч, достигнув цифры в 437 тысяч транспортных средств. В то же время успешно выдержали экзамен и стали водителями несколько десятков тысяч жителей региона. А оформлять водительские удостоверения и другие документы Госавтоинспекции калужане стали чаще через единый портал госуслуг. В 2017 году было зафиксировано почти 30 тысяч обращений граждан - четверть от всех обращений за минувший год. В 2016-м эта доля составляла всего четыре процента.

Тем временем

Как отметил рязанский губернатор Николай Любимов, в 2017 году региону удалось сэкономить серьезные средства, урегулировав отношения с концессионером, реализующим в регионе проект "Безопасные дороги". Соглашение с ним было подписано в 2014 году. За это время долг региона перед концессионером составил 238 миллионов рублей. Достигнута договоренность о списании задолженности. Кроме того, в условия соглашения внесены изменения. Если раньше область должна была платить процент независимо от того, уплачены штрафы за нарушения, зафиксированные видеокамерами, или нет, то теперь выплаты будут производиться только из поступивших средств. А для муниципальных образований региональное правительство за счет внебюджетных средств приобрело 15 новых машин для подразделений ДПС.