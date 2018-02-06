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06.02.2018 22:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Пожар на Новокосинской улице устроил бывший муж погибшей

Текст: Иван Петров

Жуткие подробности о страшном пожаре на востоке Москвы, в котором накануне погибли две женщины, а трое несовершеннолетних детей оказались на больничных койках, оперативно выяснили столичные следователи.

Напомним, матери троих детей пришлось прыгать с 6 этажа с детьми в охапку. В итоге при приземлении она погибла, но смягчила удар для своих детей. Сначала все подумали, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты. У младшего ребенка был день рождения, только исполнилось 2 года, и взрослые - мать, ее сожитель и бабушка с дедушкой - хорошенько отметили.

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Оказалось же, что причиной пожара стал поджог.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в ходе доследственной проверки удалось установить, что в трагический день в квартире находился бывший муж погибшей. И он тоже принимал участие в распитии спиртных напитков. "После чего у мужчины на фоне ревности возник умысел на убийство находившихся в квартире лиц. Дождавшись, когда все уснут, он взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из загоревшейся квартиры, закрыв ее снаружи на ключ", - рассказали подробности преступления в столичном ГСУ.

Подозреваемый в течение дня был установлен. В настоящее время он задержан и уже дал признательные показания.

По факту пожара и гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство двух и более лиц" и части 3 ст. 30 "покушение на совершение преступления", а также по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 февраля в квартире жилого дома номер 46 по Новокосинской улице возник сильный пожар. Пожарные прибыли оперативно и спасли 8 человек. Но еще до их приезда женщина с детьми выпрыгнула с балкона.

В загоревшейся квартире проживала семья, состоящая из семи человек. В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Мама и бабушка погибли.

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