Страшный пожар с человеческими жертвами произошел на востоке столицы. Пострадала семья из семи человек, проживающая в трехкомнатной квартире в многоквартирном доме по улице Новокосинская, дом 46 корпус 3. Вместе жили бабушка с дедушкой, их дочь с тремя детьми и ее гражданский супруг.

В минувший понедельник вся большая семья праздновала день рождения одного из детей. По словам соседей, все взрослые в этой семье любили выпить и в обычный день, а тут у них появился еще и отличный повод - 6 февраля самому младшему из детей исполнилось два года. До позднего времени из их квартиры слышалась громкая музыка и другие звуки непрекращающегося веселья. А в ночь с понедельника на вторник оттуда стали раздаваться совсем другие звуки - крики о помощи.

"Информация о загорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве 6 февраля в 03.33, - рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС. - Уже через три минуты после этого первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. К моменту их прибытия происходило открытое горение из двух окон шестого этажа жилого дома".

Пожарные установили, что огонь пылает в двух комнатах и коридоре трехкомнатной квартиры. Спасатели услышали, как мужчина с ребенком просят о помощи и с помощью лестниц спасли их. "Одновременно звеньями газодымозащитной службы в условиях плотного задымления и высокой температуры на лестничной клетке с помощью спасательного устройства "Фенист" из соседних квартир были спасены восемь человек", - рассказали в МЧС.

Спустя 40 минут пожар был полностью ликвидирован. Подъезд дома провентилирован, поставлены работать тепловые пушки. Чуть позднее спасатели узнали, что еще до их прибытия мать с двумя детьми выпрыгнула с балкона горящей квартиры, еще два человека - из окна горящей квартиры. Дети выжили, женщина спасла их ценой своей жизни, смягчив удар об землю своим телом. Также погибла бабушка детей.

Трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. Следователи в настоящее время проводят доследственную проверку по факту пожара и гибели людей. "Проводится осмотр места происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете.

По неофициальным данным, причиной пожара могла стать либо неисправная розетка, либо непотушенная сигарета. Накануне празднования дня рождения в сгоревшую впоследствии квартиру приходил электрик - жильцы пожаловались ему на замыкание в ней. Также причиной пожара могло стать желание кого-то из нетрезвых жильцов покурить ночью, не выходя из квартиры.

Стоит напомнить, что это уже третий серьезный пожар в новом году в столичном регионе. В конце января похожий пожар произошел в подмосковном Красногорске - там также проживала большая семья, также на шестом этаже, им тоже пришлось прыгать. Погиб отец семейства и его 13-летний сын, а также 48-летняя бабушка с малолетней внучкой. По одной из версий, семья могла обогреваться с помощью газового оборудования, которое в итоге вышло из строя.

А в минувший понедельник газовый баллон взорвался в жилищном комплексе в Бутово. Обошлось без жертв, но серьезно пострадали несколько человек.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"