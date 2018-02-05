Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва в Бутово

Четыре человека госпитализированы в Подольский ожоговый центр после взрыва газового баллона в жилом комплексе "Бутово-Парк". Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести", - цитирует "Интерфакс" главу ведомства Дмитрия Маркова.

Ранее о состоянии двоих пострадавших сообщили в подмосковном главке СКР. По данным представителя комитета Ольги Врадий, у них зафиксированы ожоги более 90% тела. Речь идет о рабочих, добавили в главке. СК начал проверку инцидента. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, который использовали рабочие для ремонта одной из квартир.

Между тем, источник ТАСС уточнил, что рабочие занимались натяжкой потолков в квартире на 20 этаже 25-этажного дома и нарушили технику безопасности. В результате взрыва оказалась повреждена часть фасада, выбиты стекла в квартире. Однако несущие конструкции не повреждены, поэтому эвакуировать жильцов дома не пришлось.

"Дом, в котором произошел инцидент, не эвакуируют, ему ничего не угрожает", - сказали в администрации Ленинского района.