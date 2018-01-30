Следователи подмосковного главка СК РФ возбудили уголовное дело по факту пожара по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Оказалось, что мужчина с сыном - не единственные, чью жизнь унес пожар.

По данным следствия, 28 января в одной из квартир в Красногорске произошел пожар, в результате которого на месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее 6-летний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые нарядом "скорой помощи" были доставлены в больницу, где от полученных повреждений скончались. Еще несколько пострадавших при пожаре в тяжелом состоянии до сих пор остаются в больнице.

"В ходе следствия установлено, что в данной квартире проживали 9 уроженцев Республики Таджикистан, из которых трое - дети. Квартира им была предоставлена на правах аренды", - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют законность пребывания жильцов сгоревшей квартиры в России. Следователи назначили несколько экспертиз, а также намерены допросить уцелевших членов семьи. На беседу отправятся и владельцы квартиры.

Но уже сейчас можно предположить, что пожар произошел из-за несоблюдения противопожарных норм. В подобного рода ночлежках для мигрантов, как правило, превышается в разы нагрузка на электросети. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также рассматривается версия о взрыве баллона от газовой печи, на которой готовили еду. Со слов очевидцев, незадолго до пожара слышался хлопок.

Кроме того проверяется информация о неправильно припаркованных машинах, которые осложнили работу спасателей. Пожарные долго не могли подъехать к горящему дому по Южному бульвару, дом 6.