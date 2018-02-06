Следователи завели дело после взрыва газового баллона в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в ЖК "Бутово-Парк". Об этом сообщается в пресс-релизе ГСУСК по Московской области, который поступил в "РГ".

По данным следствия, 5 февраля в квартире, расположенной на 20-м этаже многоэтажного жилого дома, в результате нарушения правил при проведении строительно-ремонтных работ произошел хлопок газового баллона. Это привело к частичным разрушениям фасада здания, внутри самой квартиры, на прилегающей лестничной площадке, а также к возгоранию.

В результате причинен ущерб на сумму не менее 500 тысяч рублей, четверо рабочих получили ожоги различной степени.

Отметим, что специалисты признали пригодным для проживания дом после взрыва газового баллона, жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

"Дому ничего не угрожает. Пострадала одна квартира и лифтовая шахта <…> Лифты необходимо заменить ", - сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

В обстоятельствах произошедшего также разбирается подмосковная прокуратура.