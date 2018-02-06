В Твери дети провалились в яму, катаясь с горки

В Твери следователи проверят информацию о том, что возле детской горки коммунальщики оставили неогороженную яму.

Областной СК заинтересовался новостным сюжетом, рассказавшим, как 1 февраля в поселке Химинститута двое детей, катаясь со снежной горки у дома № 48, упали в расположенную неподалеку яму, которая оказалась не огорожена. В результате дети получили травмы, один ребенок госпитализирован.

В региональном следственном управлении СК России сообщили, что территорию, где находится горка, обслуживает управляющая компания. Подпадают действия сотрудников организации под статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) или нет, выяснит начатая доследственная проверка.