Чтение приговора экс-губернатору Сахалина продолжат 7 февраля

Во вторник городской суд Южно-Сахалинска начал оглашать приговора по громкому делу, основным фигурантом которого является экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин (по делу также проходят несколько подчиненных бывшего главы региона). Все они обвиняются в многомиллионных взятках.

Заседание, как и все предыдущие, проходило в открытом режиме. С 10 часов утра до пяти вечера с небольшим перерывом на обед судья Елена Поликина монотонно зачитывала текст вердикта. Подсудимые - бывший заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов - сохраняли полное спокойствие. Сам экс-губернатор под конец дня, казалось, и вовсе потерял интерес к происходящему: листал книгу "Время Березовского". Заметно нервничал лишь переминавшийся с ноги на ногу советник Хорошавина Андрей Икрамов.

Стоит отметить, что во время оглашения приговора судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела по одному из эпизодов - о даче взятки Хорошавину сахалинским рыбопромышленником Анатолием Осадчим. Снять обвинение решила прокуратура. Ранее следствие заявляло, что Осадчий через Карепкина передал главе региона 12 миллионов рублей за установку рыбоучетного заграждения. Теперь, теоретически, Хорошавин и Карепкин могут требовать по этому эпизоду реабилитацию и компенсацию затрат, однако, как пояснила адвокат бывшего экс-губернатора Ольга Артюхова, это ничего не изменит.

- Если бы это был единственный эпизод - да, но в деле есть и другие. Реабилитация связана с ограничением лишения свободы, и тогда лица имеют право на компенсацию доходов, которые они не получили в результате содержания под стражей, - пояснила Артюхова.

Дальнейшее содержание судебного вердикта станет известно в среду. В громком деле Хорошавина 160 томов, а потому зачитывать приговор (к слову, мало кто сомневается, что он будет обвинительным) судья будет как минимум два дня.

Ранее прокурор просил для бывшего главы островного региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. Для Карепкина - восемь лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для Борисова - семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для Икрамова - девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и 300-миллионый штраф.

Напомним, обвинительное заключение по резонансному уголовному делу Генпрокуратура утвердила в начале февраля прошлого года. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, которой руководил вплоть до своего задержания. Следователи считают, что он лично находил людей, у которых можно было вымогать взятки и контролировал действия соучастников.

Распоряжался полученными коррупционным путем деньгами Хорошавин, по версии следствия, тоже лично. Заместители губернатора были переговорщиками: потенциальным взяткодателям в случае отказа от выплат они грозились всячески препятствовать в дальнейшем их предпринимательской деятельности. А вот главу областного минсельхоза Борисова, по версии правоохранителей, привлекали лишь однажды для получения через него очередной мзды.

Таким образом, за шесть лет чиновники, подсчитали следователи, получили свыше 522 миллионов рублей. Следствию удалось установить десять эпизодов преступной деятельности, дело по одному из которых суд закрыл во вторник. Взятки, в основном, давали коммерсанты, исполняющие госконтракты за счет бюджетных денег и получающие меры господдержки. Сторона обвинения настаивает на том, что свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту.

К слову, богатства экс-губернатора за время нахождения на посту накопил немалые. При этом большую часть имущества, как установили в СК, не задекларирован. Были арестованы дорогостоящие автомобили, недвижимость, коллекционные часы, ценности и деньги на общую сумму более миллиарда рублей. 20 мая 2016 года суд конфисковал имущество Хорошавиных.