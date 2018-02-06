Госкорпорация Ростех и Renault, являющиеся основными акционерами АвтоВАЗа, обсуждают вопрос, связанный со сменой президента российского концерна. Однако на данный момент кандидатуры человека, который мог бы сменить на главном посту Николя Мора, нет. Об этом сегодня заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault. Сейчас они подбирают кандидатуру, с нами должны согласовать", - рассказал журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов (цитата по ТАСС). Кандидатуру нового гендиректора предложат наши французские партнеры, она будет согласовываться с Ростехом, отметили в пресс-службе корпорации.

"Господин Мор работает на двух позициях, президента АвтоВАЗа и операционного директора Renault Евразийского региона. Как и обещал - большую часть времени он проводит в России. Сегодня, например, Мор находится в Тольятти", - рассказал "РГ" пресс-секретарь автомобильного концерна Сергей Ильинский.

"Все кадровые решения, которые последнее время были связаны со сменой руководства предприятия, исходили от совета директоров, и на данный момент говорить о том, кто может стать преемником Мора, еще нельзя", - констатирует исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Давно известно, что Николя Мор находится в "подвешенном состоянии", рассказал "Российской газете" источник, близкий к руководству предприятия. "Не потому что плохой управленец, а потому что параллельно с нового года он исполняет еще и функции директора дивизиона Восточная Европа Renault. И не может совмещать две такие серьезные должности", - объясняет он.

Николя Мору на смену нужен хороший директор-производственник. В России есть такие люди - это Вадим Сорокин, президент группы ГАЗ, Сергей Когогин, президент КАМАЗа, предполагает источник "РГ". Но оговаривается: "Никто из них, насколько мне известно, пока не рвется менять свое текущее место работы".

Наверняка, утверждает он, сейчас на место Николя Мора ищут какого-нибудь серьезного иностранца с большим производственным опытом. "На предприятиях Renault, Nissan и Mitsubishi во всем мире есть довольно много специалистов такого уровня, но о конкретных именах пока говорить не стоит", - резюмирует источник "РГ".