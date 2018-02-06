"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault. Сейчас они подбирают кандидатуру, с нами должны согласовать", - рассказал журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов (цитата по ТАСС). Кандидатуру нового гендиректора предложат наши французские партнеры, она будет согласовываться с Ростехом, отметили в пресс-службе корпорации.
"Господин Мор работает на двух позициях, президента АвтоВАЗа и операционного директора Renault Евразийского региона. Как и обещал - большую часть времени он проводит в России. Сегодня, например, Мор находится в Тольятти", - рассказал "РГ" пресс-секретарь автомобильного концерна Сергей Ильинский.
"Все кадровые решения, которые последнее время были связаны со сменой руководства предприятия, исходили от совета директоров, и на данный момент говорить о том, кто может стать преемником Мора, еще нельзя", - констатирует исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.
Давно известно, что Николя Мор находится в "подвешенном состоянии", рассказал "Российской газете" источник, близкий к руководству предприятия. "Не потому что плохой управленец, а потому что параллельно с нового года он исполняет еще и функции директора дивизиона Восточная Европа Renault. И не может совмещать две такие серьезные должности", - объясняет он.
Николя Мору на смену нужен хороший директор-производственник. В России есть такие люди - это Вадим Сорокин, президент группы ГАЗ, Сергей Когогин, президент КАМАЗа, предполагает источник "РГ". Но оговаривается: "Никто из них, насколько мне известно, пока не рвется менять свое текущее место работы".
Наверняка, утверждает он, сейчас на место Николя Мора ищут какого-нибудь серьезного иностранца с большим производственным опытом. "На предприятиях Renault, Nissan и Mitsubishi во всем мире есть довольно много специалистов такого уровня, но о конкретных именах пока говорить не стоит", - резюмирует источник "РГ".