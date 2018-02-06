Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест

Басманный суд рассмотрел ходатайства следствия об аресте четырех высокопоставленных дагестанских чиновников по делу о коррупции.

Накануне в Дагестане были задержаны врио премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Одновременно по местам работы и жительства чиновников проходили обыски. Больше всего интересного, в том числе и арсенал оружия, сотрудники ФСБ обнаружили в роскошном особняке-крепости главы кабинета министров Абдусамада Гамидова. После обысков всех четверых доставили спецрейсом из Махачкалы в Москву.

Первым под стражу в Москве вчера заключили бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова.

Дело о хищении 2 млрд рублей в сфере образования Дагестана было возбуждено еще в 2014 году

- Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля, - огласила решение судья Наталия Дударь.

Как следует из оглашенной в суде справки, подписанной главой УФСБ по Дагестану Сергеем Варламовым, Шахов получал откаты. В том числе ему был отремонтирован кабинет, закуплена мебель, а общая стоимость затрат на это составила 1,5 миллиона рублей. Кроме того, во время слушаний стало известно, что дело по факту миллиардных хищений, выделенных на сферу образования Дагестана, было возбуждено еще в 2014 году. По данным следствия, в 2013-2014 годах на сферу образования Республики Дагестан было выделено около 2 млрд рублей, которые организованная группа в составе бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова, предпринимателя Кадиева и других лиц решила похитить.

- Шахов общался с главой республики Абдулатиповым, лоббируя интересы организованной группы и создавая положительный образ своих действий, - зачитала материалы дела судья.

При этом, как утверждают следователи, предприниматель Кадиев давал взятки Шахову, даря ему дорогостоящие подарки и отремонтировав его рабочий кабинет. В свою очередь сам бывший министр образования Шахов в суде отказался признать вину и сообщил, что не имел полномочий оказывать влияние на выделение денежных средств.

Как сообщил вчера первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман, в Дагестане продолжает работу специальная комиссия по проверке соблюдения законности. Ранее сообщалось о прибытии в регион в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя Генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По словам врио главы Дагестана Владимира Васильева, основные направления работы спецгруппы - "соблюдение прав граждан, вопросы безопасности, работа с заявлениями, выплата зарплаты, безопасность труда, экология, энергетика", а также "тема выделения земель под застройку, особенно в Махачкале".

Кроме них в республику для расследования фактов коррупции командированы следователи центрального аппарата МВД, ФСБ и СКР. За время работы спецгруппы прокуроров и силовиков были вскрыты крупные хищения в социальной сфере. Первыми под большую чистку попали мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Они арестованы на два месяца, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По информации Следственного комитета России, задержанные члены правительства подозреваются в мошенничестве с денежными средствами, выделенными из бюджета Дагестана для реализации социальных программ. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о том, что ущерб по делу высокопоставленных чиновников из Дагестана о хищениях государственных денег превышает 95 миллионов рублей. По информации "РГ" из информированных источников, один из эпизодов, инкриминируемый чиновникам, касается расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре прошлого года по строительству школы в городе Каспийске.

К новому учебному году местные власти отчитались о вводе в эксплуатацию самой крупной на Северном Кавказе школы на 1224 места. В учебном заведении расположились два плавательных бассейна, спортивные залы, было установлено современное оборудование.

Через несколько дней Следственный комитет республики заявил, что при строительстве школы было похищено 88 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Тем временем в ночь на вторник врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ "Об отставке правительства Республики Дагестан". В документе говорится о том, что до формирования нового кабинета министров правительство пока будет исполнять свои функции. При этом Васильев внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуру на должность премьера министра экономики Татарстана Артема Здунова.