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06.02.2018 20:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Билет по звонку

Автокатастрофа в регионе унесла жизни девяти человек
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)
В Ленинградской области выясняются обстоятельства жуткого ДТП на 423-м километре трассы Тихвин - Новая Ладога. После столкновения микроавтобуса и грузовика водитель фуры получил легкие ранения, а из находившихся в автобусе людей не выжил никто. На месте происшествия работают полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Подозреваемых пока нет, дело возбуждено по факту. Единственный свидетель случившегося - водитель грузовика. Но претензии к нему вряд ли возникнут, в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с уверенностью говорят о том, что микроавтобус вылетел на встречную полосу, где в это время проезжала фура.

В ночь, когда произошла авария, на участке трассы было снежно. Микроавтобус марки Ford Tourneo выехал из Вологды 6 февраля в 00.15. По предварительным данным, он принадлежал компании "Автолайн", которая занимается регулярными автобусными перевозками из Вологды в Петербург и обратно. Автобусы компании ездят пять раз в сутки. На этот раз салон был полон - места заняли восемь пассажиров. В 9.15 вторника они должны были приехать к петербургской станции метро "Улица Дыбенко". Уже известно, что пятеро погибших, включая водителя, это вологжане. Трое жертв автокатастрофы из Ленинградской области и один - уроженец Ивановской области.

Обнародован список погибших в автокатастрофе в Ленобласти

В настоящее время руководитель компании-перевозчика Александр Уваров общается со следователями, запросившими данные о техосмотрах, медицинском осмотре водителя и документы, подтверждающие предрейсовый осмотр. Предприниматель уверяет, что никаких законов его компания не нарушала.

Стоит отметить, что в реестре регулярных автобусных маршрутов, ежедневно составляемых минтрансом, значится сразу несколько компаний под названием "Автолайн", но ни одна из них не выполняет рейсы из Вологды в Санкт-Петербург. Согласно реестру в Северную столицу из Вологды ездят две транспортные компании, фирмы "Автолайн" или предпринимателя Уварова в списке нет.

Практика, когда по междугородным маршрутам курсируют микроавтобусы, распространена по всей стране. Перевозчики забирают пассажиров не с вокзалов, а с остановок. Чтобы купить билет, ехать на вокзал не требуется - достаточно забронировать место по телефону и уже при посадке расплатиться с водителем. У таких маршрутов много поклонников, ведь проезд стоит недорого.

Правда, вопрос, насколько индивидуальные предприниматели могут обеспечить безопасность перевозок, остается открытым...

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