Подозреваемых пока нет, дело возбуждено по факту. Единственный свидетель случившегося - водитель грузовика. Но претензии к нему вряд ли возникнут, в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с уверенностью говорят о том, что микроавтобус вылетел на встречную полосу, где в это время проезжала фура.

В ночь, когда произошла авария, на участке трассы было снежно. Микроавтобус марки Ford Tourneo выехал из Вологды 6 февраля в 00.15. По предварительным данным, он принадлежал компании "Автолайн", которая занимается регулярными автобусными перевозками из Вологды в Петербург и обратно. Автобусы компании ездят пять раз в сутки. На этот раз салон был полон - места заняли восемь пассажиров. В 9.15 вторника они должны были приехать к петербургской станции метро "Улица Дыбенко". Уже известно, что пятеро погибших, включая водителя, это вологжане. Трое жертв автокатастрофы из Ленинградской области и один - уроженец Ивановской области.

В настоящее время руководитель компании-перевозчика Александр Уваров общается со следователями, запросившими данные о техосмотрах, медицинском осмотре водителя и документы, подтверждающие предрейсовый осмотр. Предприниматель уверяет, что никаких законов его компания не нарушала.

Стоит отметить, что в реестре регулярных автобусных маршрутов, ежедневно составляемых минтрансом, значится сразу несколько компаний под названием "Автолайн", но ни одна из них не выполняет рейсы из Вологды в Санкт-Петербург. Согласно реестру в Северную столицу из Вологды ездят две транспортные компании, фирмы "Автолайн" или предпринимателя Уварова в списке нет.

Практика, когда по междугородным маршрутам курсируют микроавтобусы, распространена по всей стране. Перевозчики забирают пассажиров не с вокзалов, а с остановок. Чтобы купить билет, ехать на вокзал не требуется - достаточно забронировать место по телефону и уже при посадке расплатиться с водителем. У таких маршрутов много поклонников, ведь проезд стоит недорого.

Правда, вопрос, насколько индивидуальные предприниматели могут обеспечить безопасность перевозок, остается открытым...