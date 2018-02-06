Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории

Россия никому не угрожает, но имеет право размещать вооружение на собственной территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о размещении ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области, сообщает РИА Новости.

"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее и тому подобное на российской территории - это исключительно суверенный вопрос российской территории. Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но естественно, Россия имеет такое суверенное право. Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то", - добавил пресс-секретарь главы государства.