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06.02.2018 22:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Игрок "Зенита" Олег Шатов продолжит карьеру в "Краснодаре"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Во вторник вечером завершилась почти месячная эпопея с трансфером 27-летнего полузащитника питерского "Зенита", кандидата в сборную России Олега Шатова в ФК "Краснодар". Главный тренер "быков" Игорь Шалимов сообщил журналистам, что вопрос о переходе Шатова в "Краснодар" решен положительно.

Это заявление наставник сделал сегодня после товарищеского матча своей команды на сборах в Испании против норвежского "Стремсгодсета", в котором кубанцы победили со счетом 2:1. Шалимов также сказал, что теперь уже экс-хавбек "Зенита" в среду присоединится к черно-зеленым.

По словам нашего источника в клубе, официальное сообщение о переходе Шатова появится в среду. Скорее всего, "Краснодар" арендует футболиста на полгода с первоочередным правом выкупа. То есть Олег завершит вторую часть первенства страны в кубанской команде, а затем клубы рассмотрят вопрос о покупке футболиста во время летнего трансферного окна.

Фото: AP Photo/Tom Hevezi
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Как известно, действующий контракт Шатова с коллективом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2020 года. Однако при нынешнем главном тренере Роберто Манчини в недавнем прошлом основной игрок команды стал все реже выходить на поле (в этом сезоне Шатов принял участие всего 16 матчах и не забил ни одного мяча). А в январе по решению итальянского наставника и вовсе был отправлен в расположение "Зенита-2", выступающего в ФНЛ.

В результате футболист, не скрывающий желания выступить на домашнем первенстве мира, принялся за поиски варианта выступления за другой клуб. По данным "РГ", чтобы оказаться именно в "Краснодаре", который довольно близок Шатову по стилю игры, полузащитник должен будет заплатить "Зениту" из своих личных денег 25 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Олег Шатов родился 29 июля 1990 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Карьеру в профессиональном спорте начал в 2006 году с выступлений за мини-футбольный клуб "ВИЗ-Синара". Оттуда перешел в екатеринбургский "Урал", за который провел более 100 игр в чемпионате страны. В 2012-м подписал контракт с махачкалинским "Анжи". В этом клубе забил свой первый мяч в ПФПЛ - как раз в ворота "Зенита", куда он и перешел в августе 2013 года. В составе питерской команды Олег стал чемпионом России (сезон 2014/2015), обладателем Кубка России (2015/16), двукратным обладателем Суперкубка России (2015, 2016)

В 2010 году дебютировал в молодежной сборной страны, а 16 февраля 2013-го провел первый матч за первую национальную команду в игре против исландцев. С тех пор за главную сборную России Олег Шатов выходил на поле в 28 встречах и забил два мяча. Участник финального турнира Евро-2016 во Франции.

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