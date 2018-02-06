В Симферополе договорились о сносе торгового комплекса "Куб"

В Симферополе на площади им. Куйбышева предприниматели самостоятельно демонтируют свои торговые объекты, в том числе и скандально известный торговый центр "Куб". Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев доложил, что со всеми предпринимателями подписан меморандум о том, что они добровольно снесут объекты, - сказал Аксенов. - На альтернативной основе будут выделены участки без конкурсной процедуры тем, кто будет самостоятельно разбирать незаконные строения. "Куб" и вся площадь перед Куйбышевским рынком будут зачищены.

Владельцы "Куба" не исключают такого варианта развития событий, но считают, что говорить пока особо не о чем.

- Что такое меморандум - это бумажка о намерении, - подчеркнул источник в ТЦ. - В этой бумажке существует ряд пунктов, которые должны быть выполнены. Пока этого не произошло. Одни только разговоры. Никаких мероприятий компенсационного характера не происходит. Одним из них могло бы быть предоставление земельного участка. Когда будет подписано инвестиционное соглашение и другие документы, которые имеют под собой какую-то силу, то возможен компромисс. Все зависит от обстоятельств.

Напомним, демонтировать торговый центр симферопольские власти обещают с 2015 года. О его сносе неоднократно заявлял и Аксенов. В октябре 2017 года Совмин РК своим распоряжением признал "Куб" самовольной постройкой.