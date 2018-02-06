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06.02.2018 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Американский генконсул назвал Екатеринбург "русским Чикаго"

Текст: Екатерина Призова

Новый генконсул США в Екатеринбурге сравнил уральский мегаполис с Чикаго. "Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура", - заявил доктор Пол М. Картер в интервью корреспонденту РИА Новости.

Фото: Центр общественных связей Группы Синара
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Дипломат вступил в должность в августе 2017 года. За это время он составил мнение о Екатеринбурге как об очень интересном и динамичном городе.

"И США, и Россия - великие страны и великие цивилизации. Сила наша происходит, конечно, от экономического, промышленного развития и богатой культуры. И все это можно увидеть здесь, в Екатеринбурге", - говорит генконсул. И добавляет: "Екатеринбург вполне заслуживает звания третьей столицы России".

Напомним, город претендует на проведение World Expo в 2025 году. Решение примет Генеральная ассамблея Международного бюро выставок в ноябре 2018 года. "Правительство США официально не поддерживает ни одну заявку, но лично я был бы рад, если бы Екатеринбург принял EXPO-2025. Я вижу, что город готов взять на себя большую международную ответственность", - считает Пол М. Картер.

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