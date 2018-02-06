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06.02.2018 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отправил в колонию трех фигурантов дела о ДТП в Югре в 2016 году‍

Текст: Екатерина Призова

Четырем фигурантам дела о смертельном ДТП, которое случилось на югорской трассе в 2016 году, сегодня вынесли приговоры.

Фото: Пресс-служба СК России
В Югре закончено расследование гибели 12 человек в ДТП

Как передает "Интерфакс" из зала суда, водитель грузовика Volvo, который врезался в автобус с детьми, признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть) - ему назначили шесть лет и девять месяцев колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Водитель автобуса, который перевозил юных спортсменов и тренеров, признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и осужден на один год и пять месяцев колонии общего режима (ему зачтен срок содержания под стражей). Представитель перевозчика по этой же статье приговорен к одному году и трем месяцам. Бывшему директору спортшколы "Сибиряк" назначено 11 месяцев исправительных работ, но так как женщине зачли содержание под домашним арестом, наказание считается отбытым.

Фото: СУ СКР по ХМАО
Источник: Один из виновников смертельного ДТП в Югре был лишен прав

Напомним, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры спортшколы (в общей сложности 33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. На 926-м километре дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск автобус столкнулся с тягачом Volvo, шофер которого нарушил ПДД и выехал на встречку. От удара автобус отбросило на грузовик Scania. В результате автокатастрофы погибли 10 детей и двое взрослых. Еще 19 человек (в том числе 16 детей) получили травмы.

Сегодняшний приговор не является точкой в установлении всех обстоятельств трагедии. "СК продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физкультуры и спорта администрации Нефтеюганска. Завершено расследование по делу в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии - им предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - напоминает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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