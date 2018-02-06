Три российских актера и режиссер включены в украинский "черный список"

Министерство культуры Украины пополнило список лиц, создающих "угрозу национальной безопасности" страны. В него вошли еще четыре российских деятеля киноиндустрии.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на приказ ведомства №93 от 1 февраля 2018 года, в обновленный перечень попали актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.

Агентство напоминает, что соответствующий список минкульт формирует по данным совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, на прошлой неделе в перечень попали поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.

Фисенко известен по фильмам "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Земский доктор", Баринов играл в "Физруке" и "Беглеце", Бакалов - в "Следе" и "Невском", а Якимчук снял, в частности, "Русский характер", "Груз" и "Ключ саламандры".

"Черный список" появился в августе 2015 года. Упомянутые в нем деятели не могут заниматься профессиональной деятельностью на Украине. Любые фильмы, песни и другие аудиовизуальные формы, созданные при их непосредственном участии, запрещены для показа, трансляции и распространения в стране.