В торгпредство России в Дамаске попала мина

В здание торгпредства РФ в Дамаске 6 февраля около 16:00 по местному времени попала мина. Никто не пострадал, но зданию нанесен значительный ущерб. Об этом сообщает МИД РФ. Здание российского торгового представительства в настоящее время законсервировано.

Российское внешнеполитическое ведомство также напоминает, что "накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать с места инцидента. Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели - христиане и мусульмане - в счет средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах России". В результате обстрела два мирных сирийца погибли.

Всего же только за два последних дня от обстрелов Дамаска погибли 10 человек.

МИД РФ осудил очередную вылазку террористов и призывает международных и региональных партнеров объективно посмотреть на происходящее.