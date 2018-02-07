Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 137/1127-7 г. Москва " О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина"

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого в порядке самовыдвижения, необходимо представить не менее 300 000 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было представлено 314 837 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недействительными признано 232, или 0,39 процента подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 314 605, что является достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 6 февраля 2018 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, Администрация Президента Российской Федерации,

доход от вкладов в банках, военная пенсия - 38 528 817 руб.

Недвижимое имущество:

квартиры: 1 квартира - 77 кв.м, г. Санкт-Петербург;

гаражи: 1 гараж - 18 кв.м, г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: 3 автомобиля легковых - ГАЗ-21М, 1960 г.в.,

ГАЗ-21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный "Скиф", 1987 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

13 счетов - 13 824 389,84 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях:

ПАО "Банк Санкт-Петербург" - 230 акций.

Обязательства имущественного характера: квартира - 153,7 кв.м,

г. Москва (бессрочное пользование, распоряжение Правительства Москвы), гаражное место - 18 кв.м, г. Санкт-Петербург (членство в ВОА).