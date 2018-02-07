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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван фактор, вызывающий половину случаев развития слабоумия

Текст: Оксана Грибанова

Около 50% случаев развития различных форм слабоумия, включая болезнь Альцгеймера, начинаются с распада крошечных кровеносных сосудов в головном мозге и защищающих их "клеток гейткиперов". Такой внезапный сбой в работе может случиться уже в возрасте 40 лет, при этом само заболевание проявится только спустя много лет, передает Eurekalert со ссылкой на специалистов Университета Южной Калифорнии. Статья об этом опубликована в научном журнале Nature Medicine

Фото: wikipedia.org
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- Сегодня ученые сосредоточены на изучении влиянии на развитие болезни Альцгеймера накопления токсичных бляшек и клубков в мозге, но новые лабораторные исследования демонстрируют, что проблема начинается гораздо раньше и связана с нарушением работы кровеносных сосудов в мозге. Коллапс перицитов, клеток-гейткиперов, которые окружают самые маленькие кровеносные сосуды, разрушает миелиновую оболочку в мозге, что вызывает сосудистую дисфункцию, - говорит старший автор исследования Берислав Злокович.

Эксперимент на мышах показал, что гибель перицитов провоцирует у грызунов в возрасте от 36 до 48 недель (что эквивалентно человеческим 70 годам) увеличение разрушения сосудов на 50%. Похожая картина наблюдалась и у ряда особей, испытывающих дефицит перицитов, и в возрасте от 12 до 16 недель.

- Теоретически это означает, что такой процесс может начаться у людей, которым исполнилось всего 40 лет, - пояснил один из авторов исследования Аксель Монтан.

В конечном счете, распад перицитов приводит к потере связи между нейронами и, как следствие, к слабоумию. Ученые считают, что их работа сыграет ключевую роль в ранней диагностике опасных недугов.

Кстати

По данным Всемирной организации здравоохранения, от приобретенного слабоумия в мире страдает около 50 миллионов человек.

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