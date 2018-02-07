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07.02.2018 11:55
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал дизайн нового кроссовера Santa Fe

Фото: Пресс-cлужба Hyundai. Фото: Пресс-cлужба Hyundai.
Фото: Пресс-cлужба Hyundai.

Компания Hyundai официально представила кроссовер Santa Fe четвертого поколения для южнокорейского рынка. Версия для Европы и России дебютирует позже.

Модель получила совершенно новый дизайн в стилистике вседорожника Nexo. В частности, о нем напоминает двухэтажная головная оптика и "каскадная" решетка радиатора.

Фото: Пресс-служба "Чайна Автомаркет"
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Подробностей не так много, но гамма моторов для корейского рынка уже раскрыта. Покупателям предложат бензиновую "турбочетверку" 2.0 (у кроссовера уходящего поколения мощность составляет 240 л.с.) и дизели объемом 2.0 и 2.2 л (186 и 202 л.с. соответственно), хотя конечные данные об отдаче еще не обнародованы. И все они работаю в паре с восьмидиапазонной АКП. Привод полный.

Кроссовер оснастят фирменной системой Smart Sense, которая включает исчерпывающий набор доступных и современных систем активной безопасности Hyundai. Система предупреждения о боковом трафике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning) впервые используется в моделях Hyundai.

Фото: Григорий Глухов
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Во избежание столкновения при выезде задним ходом в условиях плохой видимости и ограниченного пространства система предупреждает водителя, а затем автоматически задействует тормоза. Система безопасного выхода (Safety Exit Assist) предотвращает происшествия с автомобилями, приближающимися сзади, временно блокируя двери, что позволяет пассажирам покинуть салон в безопасной обстановке.

Публичная премьера Hyundai Santa Fe нового поколения состоится либо в марте на Женевском автосалоне, либо в начале апреля на мотор-шоу в Нью-Йорке. На российском рынке модель появится уже этим летом.

Салон нового поколения Hyundai Santa Fe. Фото: Пресс-cлужба Hyundai.
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#Hyundai