Как будут сертифицировать гостиницы

Что общего между отелем и коньяком? Конечно, "звезды", количество которых говорит и о вкусе и крепости коньяка и о качестве отеля, в который вы въезжаете.

"Звезды" придумал американец Конрад Хилтон - по аналогии со своим любимым французским напитком. Он создал первую сеть гостиниц, предложил стандартный набор услуг, организовал в холлах торговлю предметами первой необходимости - в том числе, конечно, и коньяком.

Мистер Хилтон инициировал введение классификации, подчеркивая идентичные для всех отелей стандарты качества. C 2019 года схожая классификация войдет в жизнь российских гостиниц: начнет работать только что подписанный президентом федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им "звезд".

Как говорил один из героев Сент-Экзюпери, "звезды нужны, чтобы быть богатым". Отныне в гостиничном бизнесе должно заработать правило, по которому стать богатым сможет только тот, кто будет для начала честен с постояльцами. С 2019-го не всякая времянка, на которой написано слово Hotel, будет иметь право называться отелем. "Звезды" и сегодня можно увидеть в холлах многих гостиниц - при этом турист не уверен, что за свои деньги он получит качественный сервис, чистые номера, исправную сантехнику и, конечно, обслуживание по заявленному статусу. Теперь его неуверенность должна остаться в прошлом: качество сервиса будет определяться аттестованными комиссиями, свидетельство о присвоении "звезд" - выдаваться на три года, и брать постояльцев без такого документа будет нельзя - если, конечно, не жалко денег на штрафы.

И постояльцы гостиниц в регионах проведения ЧМ по футболу должны быть уверены в том, что их не обманут, для этих отелей "звезды" обязательны уже сейчас (впрочем, "звездное правило" есть к кому применить и тут - см. ниже).

Hotel California группы Eagles, едва ли не гимн гостиничного бизнеса, завершается словами охранника отеля, в который попал герой песни: "Вы можете покинуть свой номер, но никогда не сможете уйти". Прообразом "Отеля Калифорния" стала трехзвездочная Joshua Tree Inn, до сих пор процветающая гостиница Калифорнии. Новый закон призван так организовать российское отельное дело, чтобы гости и наших гостиниц, даже покинув свои номера, не смогли бы внутренне расстаться с ними.

И захотели бы вернуться.

... а из амбразуры слипбокса - только несколько метров перед ним. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Подробности

Отели часто становятся героями романов, фильмов и песен. Вот некоторые из этих "героев" - с их реальными прототипами.

Б. Хэйли "Отель" Saint-Gregory (Roosevelt *****)

В книге - будни и технология жизни новоорлеанского отеля-небоскреба. По Хэйли можно изучать анатомию гостиничного хозяйства.

С. Кубрик "Сияние" Overlook (Stanley Hotel *****)

Писателю Джеку Торренсу не страшно въезжать с семьей в странный отель Overlook. Но отдых героя Джека Николсона превращается в кошмар.

Л. Коэн Chelsea Hotel Chelsea Hotel (Торонто)*****

Это песня о вечере в компании известной певицы - Коэн пожалел, что раскрыл имя, текст был слишком личным.

Отель "Гранд Будапешт" Bristol (Карловы Вары) *****

Фильм о консьерже европейского отеля в вымышленной стране. Рэйфу Файнсу очень помог юношеский опыт работы коридорным.

К слову

В России тысячи гостиниц - и не всем будет легко получить "звездную" аттестацию либо сохранить ее. Вот некоторые из этих "проблемных" отелей.

У гостиницы "Первомайская" в Свердловской области на портале бронирования - три "звезды". Самый дорогой номер - 680 руб., в нем телевизор, холодильник и умывальник. Санузел на этаже.

В кисловодской Alan Hotel в большинстве номеров нет санузлов. Есть жалобы на неопрятное постельное белье и грязную кухню. Стоимость ночи - 500 руб., но владельцы при заезде стараются завысить цену.

В перечне услуг магаданского Berkut а пункт первый - вид на горы. Одноместный номер со столом и электрочайником - 750 руб., за белье - доплата. Ванная общая, но с бесплатным мылом.

Казанский мини-отель "На Набережной" стоит в центре, на улице Тази Гизата. В номере экономкласса две кровати, тумбочки, шкаф и телевизор. Туалет и душ на этаже, набережной из окон не видно.

Личный опыт

Присвоение звездности гостиницам в Европе часто приводит путешественников в недоумение. Картинки пятизвездочного отеля на сайте бронирования чаще всего обещают райский отдых, но в жизни оказывается, что в отеле давно не было ремонта и он сильно "убит" постояльцами.

В Чехии, к примеру, "четверки" от "троек" практически ничем не отличаются, разве что завышенной ценой. И если в "тройке" в Праге с меня хотели потребовать деньги за бутылку воды из мини-бара, к которой я даже не притронулась, а в "четверке" даже позволили сходить на экскурсию в другой номер, в который можно было переехать на следующее утро, то "убиты" они были приблизительно одинаково.

"Пятерка" в Турции или Египте означает, что в номерах будет чисто и еда в ресторанах будет непросроченной. Зато если в "четверке" перегорела лампочка или не работает телевизор, то персонала, который все это мог бы починить, вы не увидите до конца своего отдыха.

"Пятерки" в Греции тоже неодинаково хороши. Одна из "пятерок" на Крите, которая позиционировала себя как лучший отель острова, не сдержала своих обещаний. Ресторан для завтраков и ужинов был больше похож на столовку, посуду со столов вывозили на тележках, которыми любят пользоваться в турецких "пятерках".

В Париже "пятерки" дороги и, как правило, цену оправдывают, зато "тройки" очень достойные. Номера маленькие, ванные комнаты совсем для гномов, но чисто, удобная кровать и хороший завтрак.

"Пятерка" в Вене - это номер с видом на Венскую оперу, ванной, отделанной белым мрамором, и самой вкусной в городе кондитерской на первом этаже.

Наглядно

Формальные признаки звездности

1*

санузел.

2*

санузел, телевизор, уборка.

3*

в добавление к тому, что есть в 1-2*:

завтрак, телефон, мини-бар, принадлежности для душа, кондиционер, услуги прачечной, Интернет.

4*

в добавление к тому, что есть в 1-3*:

стандартная жилая комната с ванной, чайник, доставка еды в номер.

5*

в добавление к тому, что есть в 1-4*:

ежедневная уборка номеров, ежедневная смена белья, чайник и кофемашина в номере, сейф, ванна и душевая кабина, халат и тапочки, подготовка номера ко сну.