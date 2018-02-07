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Рубрика: В мире

Мартин Шульц готов покинуть пост лидера СДПГ

Текст: Петр Лихоманов

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц после окончания коалиционных переговоров объявил о намерении покинуть свой нынешний пост в обмен на место в новом федеральном правительстве.

Вместо себя Шульц предложил коллегам избрать руководителем партии Андреа Налес, сегодня возглавляющую фракцию СДПГ в Бундестаге.

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"В случае вхождения в правительство я предложу партийному съезду избрать Андрею Налес председателем партии", - заявил он на специальной пресс-конференции. Если социал-демократы прислушаются к его мнению, 47-летняя Андреа Налес станет первой женщиной на посту лидера СДПГ за почти 155-летнюю историю этой партии.

Себя же Шульц в новом правительстве видит только главой внешнеполитического ведомства. "Зигмар Габриэль проделал очень хорошую работу, но я решил войти в правительство как министр иностранных дел", - сказал Шульц.

Напомним, сегодня в Берлине закончились переговоры между СДПГ и ведомым Ангелой Меркель альянсом ХДС/ХСС о создании коалиции и формировании нового правительства. Переговоры были признаны участниками успешными.

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