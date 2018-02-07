Автолюбителям стало проще искать эвакуированные в Подмосковье автомобили. Разрозненные спецстоянки, каждая из которых работала по своим правилам и тарифам, канули в Лету, вместо них появились 38 обустроенных площадок общей вместимостью 5887 машино-мест. Но главное - теперь по всей Московской области машины нарушителей правил парковки принимают и выдают на единых условиях.

С нарушителей больше не требуют оплатить работу эвакуатора на месте - на это отводится 30 дней. Фото: РИА Новости

Все штрафстоянки распределены между тремя операторами - и это существенно облегчает контроль за их работой. Обязательным требованием, указанным в контрактах с операторами, является оборудование стоянок тревожной кнопкой вызова полиции и видеонаблюдением - причем записи с видеокамер должны сохраняться не менее 45 дней. Операторы также должны оборудовать доступный проезд к своим штрафстоянкам и содержать подведомственную территорию в чистоте.

Сам процесс поиска машины проходит теперь гораздо быстрее. Если раньше нужно было звонить в службу 112 и ожидать переадресации на транспортную полицию или обращаться сразу в дежурную часть регионального главка ГИБДД, то теперь для владельцев, "потерявших" свои авто на подмосковных улицах, работает единый телефон центра безопасности дорожного движения Московской области: 8 (495) 734-78-81. По этому номеру скажут адрес штрафстоянки, на которую увезли ваше транспортное средство. Есть еще один, но более трудозатратный вариант - обратиться в дежурную часть ГИБДД того муниципалитета, на территории которого была припаркована машина.

По-новому происходит и расчет за работу эвакуатора и хранение машины на штрафстоянке. Прежде автолюбители платили за каждый час, проведенный машиной на принудительной парковке, но теперь область перешла с почасовой оплаты на посуточную. Первые 24 часа автомобиль стоит бесплатно, затем нужно будет оплачивать каждые сутки хранения. Подобная система оплаты, к слову, действует в Москве. Суточное содержание на штрафстоянке мотоцикла обойдется в 697 рублей, легкового автомобиля - в 1394 рубля. Хранение грузовиков или автобусов будет стоить 3854 рубля, а негабаритных транспортных средств - 7246 рублей в сутки.

На работу эвакуаторов, перемещающих авто нарушителей на штрафстоянки, также установлены единые для всей области тарифы. За эвакуацию мотоциклов и легковых машин придется выложить 4227 рублей, автобусов и грузовиков - 6060, негабаритных транспортных средств -15 054 рубля. Забрать машину со штрафстоянки можно в любое время суток - все спецпарковки работают круглосуточно.

Оплатить услуги перемещения и хранения автомобиля теперь можно в течение 30 дней с момента эвакуации. Ранее с нарушителей требовали оплату на месте, иначе не отдавали машину.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминают: эвакуации подлежат машины, оставленные под запрещающими знаками, на тротуаре, трамвайных путях, пешеходных переходах или ближе 5 метров перед ними. Увезут на штрафстоянку автомобиль, припаркованный на узкой проезжей части и мешающий проезду других машин или оставленный на месте для инвалида. Окажется на спецстоянке и авто, управляемое пьяным водителем, а также перегруженные грузовики, не прошедшие весовой контроль на региональных дорогах. Причем сроки рассмотрения заявления на разгрузку транспортного средства, увезенного на штрафстоянку, теперь лимитированы - водителя и его помощников должны допустить до разгрузки в течение трех часов. Прежде срок не был определен и люди могли ожидать рассмотрения заявления часами.

Конкретно

Адреса и контакты спецстоянок в Подмосковье

Оператор "Авангард". Работает в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Клинском, Лотошинском и Солнечногорском районах, городских округах Химки, Долгопрудный, Дубна, Лобня, Восход, Мытищи, Талдом и Истра.

Тел. диспетчерской 8 (916) 258-77-88:

1. Сергиево-Посадский район, село Глинково, 50.

2. Дмитровский район, г. Икша, в районе деревни Ермолино, 47 км Дмитровского шоссе (автодорога Москва - Дубна).

3. Дмитров, поселок фабрики Первое Мая, участок 1Б.

4. Мытищи, бульвар Распоповой.

5. Долгопрудный, Дорожный проезд.

6. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 30.

7. Клин, деревня Давыдково, 2-П.

8. Истра, село Новопетровское, д. 7.

9. Истра, поселок Румянцево.

Оператор "Европа Групп". Работает в Щелковском, Ногинском, Пушкинском, Одинцовском и Рузском районах, городских округах Королев, Красноармейск, Балашиха, Железнодорожный, Ивантеевка, Черноголовка, Юбилейный, Фрязино, Звездный городок, Реутов, Электросталь, Власиха, Шаховская, Молодежный, Краснознаменск, Звенигород, Красногорск, Можайск, Наро-Фоминск. Тел. диспетчерской 8 (916) 258-77-88:

10. Королев, Калининградский проезд, д. 5.

11. Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 19

12. Пушкино, ул. Институтская, д. 25.

13. Балашиха, ул. Советская, д. 50.

14. Руза, ул. Социалистическая, д. 79.

15. Рузский район, 86 км Минского шоссе.

16. Одинцовский район, деревня Асоково.

17. Наро-Фоминск, Зеленый переулок, д. 7.

18. Красногорск, микрорайон Опалиха, д. 8.

19. Красногорск, ул. Светлая, д. 3а, стр. 5.

20. Наро-Фоминск, ул. Ноябрьская.

21. Можайск, поселок Красный Балтиец, улица Дачная.

22. Одинцово, ул. Зеленая, д. 30.

Оператор "СТМ". Работает в Воскресенском, Раменском, Ленинском и Серпуховском районах, городских округах Люберцы, Дзержинский, Орехово-Зуево, Домодедово, Коломна, Ступино, Кашира, Подольск. Тел. диспетчерской 8 (495) 120-85-58:

23. Люберцы, ул. Молодежная, напротив дома 14.

24. Воскресенский район, поселок Хорлово, ул. Воинской славы, 1/3.

25. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, дом 4.

26. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 100.

27. Жуковский, ул. Наркомвод, территория АБЗ.

28. Раменский район, г. Жуковский, ул. Кирова.

29. Воскресенск, ул. Суворова, д.1а.

30. Домодедово, деревня Сонино.

31. Домодедово, Каширское шоссе, д. 7.

32. Коломенский район, поселок Сергиевский, ул. Ленина, д. 41.

33. Ступино, промышленная зона.

34. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 2.

35. Видное, ул. 8-я линия, д. 3.

36. Коломна, Окский проспект, д. 106.

37. Серпуховский район, деревня Борисово, д. 117А.

38. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Товарная, д. 31.