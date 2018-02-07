Посол РФ в Беларуси рассказал, когда могут принять соглашение о визах

Соглашение о взаимном признании виз Россия и Беларусь смогут подписать в апреле-мае текущего года, заявил на пресс-конференции посол России в Беларуси Александр Суриков. По словам российского дипломата, соглашение поможет решить ряд проблем, связанных с пересечением российско-белорусской границы гражданами третьих стран, передает БЕЛТА.

Подтвердив продолжающиеся консультации экспертов, посол РФ напомнил, что "в конце января белорусская сторона передала доработанный проект соглашения и предложила провести в Минске очередной раунд" обсуждения документа. По мнению дипломата, он станет итоговым вариантом и уже "находится в высокой степени готовности".

Как сообщал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, необходимость в соглашении о взаимном признании виз появилась почти год назад, когда Беларусь в одностороннем порядке разрешила въезжать в республику гражданам 80 государств без виз на срок до пяти суток. Учитывая открытую границу Союзного государства России и Беларуси такая инициатива Минска создала непростые условия для РФ в плане террористической безопасности.

"С целым рядом этих стран у нас визовый режим и достаточно серьезные проверки проходят по обращениям за визами со стороны граждан соответствующих государств", отметил Лавров. При этом он подчеркнул, что "мы как раз за то, чтобы не было каких-то односторонних шагов в отношении любого вопроса, который касается наших стран. Для того, чтобы граница была прозрачной, нужно, чтобы наши действия были синхронизированы". При этом глава российского МИДа выступил за то, чтобы права для белорусов и россиян были выравнены при посещении гостиниц, санаториев в обеих странах.



