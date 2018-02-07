Работодателей призвали быть готовыми к повышению зарплат с 1 мая

Вице-премьер Ольга Голодец призвала работодателей быть готовыми к повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая этого года и сделать это качественно. Об этом она сказала в ходе Недели российского бизнеса.

Она напомнила, что с 1 мая впервые в истории новейшей России зарплата станет равна прожиточному минимуму (сегодня законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении - ред.). И это достижение для страны, поскольку принятию решения предшествовали тяжелые многолетние дискуссии.

"Теперь все должны быть готовы и на всех уровнях необходимо ответсвенно провести работу по повышению МРОТ", - сказала она.

Также Голодец отметила, что рост доходов населения - одна из главных задач на сегодняшний день, поскольку низкие доходы людей - это серьезный ограничитель для экономики.