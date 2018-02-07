Семь лет колонии строгого режима получил коммерческий директор одной из подмосковных фирм Шамиль Нурмагомедов "за финансирование запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Приговор по этому резонансному уголовному делу вынес Московский окружной военный суд. В судебном разбирательстве гособвинителям из военной прокуратуры удалось доказать, что Нурмагомедов перевел на счета террористической организации деньги на общую сумму 200 тысяч рублей. В частности, он приобрел авиабилеты в Турцию из Баку для некоего Исматова, гражданина Таджикистана, объявленного в международный розыск, и для гражданки России Фаталиевой, обвиняемой в сучастии в незаконном вооруженном формировании. В суде было доказано, что эти "персонажи" отправились в Турцию, откуда они затем планировали перебраться на территорию, контролируемую террористами.

Подробности совершенного преступления стали известны следственным органам после изучения переписки осужденного с братом и отцом. Согласно материалам дела, в 2013 году брат подсудимого Марат Нурмагомедов отправился в Сирию через Турцию, где участвовал в военном конфликте в составе бандформирования. С января 2015 года Марат Нурмагомедов находился в розыске по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконных вооруженных формированиях).

Осужденный предприниматель утверждал, что деньги предназначались для его брата Марата, чтобы вернуть его из Сирии, куда он уехал воевать на стороне террористов.