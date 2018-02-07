Есть ли нормативы для безопасной работы майнинг-ферм?

Майнинг-ферма по добыче криптовалюты могла стать причиной пожара в многоквартирном жилом доме приморского города Артема. Эту версию в качестве одной из приоритетных после пожара на площади 500 квадратных метров рассматривают специалисты дознания МЧС.

Соседи "майнеров" жалуются, что живут как на вертолетной площадке - шум за стеной даже ночью. Фото: Gettyimages

Сгорели восемь квартир. Из-за крупного возгорания пожарным пришлось эвакуировать 45 жильцов, а также отключить в четырех подъездах дома электро- и водоснабжение и подачу тепла. Информация о ЧП на улице Кооперативной поступила спасателям ночью в 02.33 по местному времени. Когда через две минуты пожарные прибыли на место происшествия, там уже вовсю полыхала крыша и несколько квартир на верхних этажах. Очаг пожара локализовали спустя четыре часа, через шесть часов полностью победили открытое горение.

В России пока нет нормативной базы, регламентирующей, как должна работать майнинг-ферма

- В квартире, находившейся в эпицентре пожара, были найдены многочисленные компьютерные комплектующие: видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники, платы, системные блоки и другие детали, которыми обычно укомплектовывают стандартную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, - сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС.

Подобные устройства сильно повышают нагрузку на электросети, что и могло привести к возгоранию.

В ноябре прошлого года в Новороссийске на 4-м этаже многоэтажного дома произошло короткое замыкание, в результате которого возник пожар. Позднее выяснилось, что хозяин квартиры держал у себя дома майнинговую ферму, состоящую из 12 видеокарт. При этом вместе с мощными видеокартами он использовал довольно старое оборудование. В итоге, когда жильца не было дома, из-за короткого замыкания один из проводов загорелся, что привело к полноценному пожару. Теперь "майнеру" предстоит не только ремонтировать свою квартиру, но и возместить ущерб соседям.

Во Владивостоке полгода назад из-за несоразмерного для обычной городской квартиры объема потребленного электричества была обнаружена майнинг-ферма в доме по улице Тухачевского. 10 круглосуточно добывающих биткоины компьютеров и столько же кондиционеров для их охлаждения создавали шум, мешавший отдыхать соседям.

- Мы словно на вертолетной площадке! Шум за стеной слышен и днем, и ночью. В темное время суток порой срабатывают протяженные сигналы аппаратуры, и квартира вибрирует, - рассказывала Ирина Гребенькова.

Владельцы проблемной квартиры обещали "решить вопрос", однако толку не было. Тогда женщина заявила на них в полицию.

Еще один скандал, связанный с майнингом криптовалют, произошел в Кузбассе. Жильцы дома по улице Терешковой в Кемерове обнаружили у себя в подвале подключенное к электропитанию компьютерное оборудование, после того как подземном гаражном комплексе сработала пожарная сигнализация. Жильцы, считая, что без их ведома организовали ферму для майнинга, позвонили на "горячую линию" областной Госжилинспекции. Специалисты прибыли на место. Оборудование осмотрели, описали и вызвали наряд полиции.

Теперь полицейским предстоит дать оценку деятельности руководства компании, управляющей многоквартирным домом. В УК пытаются оправдаться, что оборудование (его демонтировали и отключили в тот же день) - энергосберегающее и к зарабатыванию биткоинов не имеет отношения. Представители другой кемеровской УК недавно рассказали, как "майнеры", решив проветрить комнату, распахнули окно, несмотря на сильный мороз. В результате перемерзла часть системы отопления, трубу прорвало, и "криптовалютчики" затопили соседей.

В Ангарске недавно была обнаружена ферма для майнинга, расположенная в помещении трамвайного депо. В итоге владельца оборудования заставили закрыть "лавочку" из-за перерасхода электроэнергии. За месяц предприятию пришел счет в размере более 50 млн рублей.

Комментарии

Александр Латкин, профессор Владивостокского университета экономики и сервиса, доктор экономических наук:

- Реальный процесс интернет-торговли и покупки криптовалюты уже давно идет, но закона, регулирующего обращение с криптовалютой, в России нет, следовательно, нельзя наказать за майнинг виртуальных денег. Ожидается, что в марте 2018 года будет разработана законодательная база, а в июле принят полный пакет законов о цифровых деньгах, биржах, майнинге и ICO.

Александр Ивашкин, глава "Лиги финансовых институтов":

- Нужно понимать, что криптовалюта - это валюта, не государством созданная. Но ведь деньги же! У нас в стране к ней менялось отношение - то можно, то нельзя, но раз весь мир она уже захватила, деваться некуда. Иными словами, непонятное для большинства россиян явление, но очень понятное молодым продвинутым людям, будет-таки узаконено и, главное, при наличии законодательной базы о криптовалюте государство продумает систему налогообложения на доходы в ней.

Александр Федоров, владелец майнинг-фермы:

- По сути ферма - это два блока питания, материнская плата и несколько видеокарт. Одна ферма в среднем потребляет 1,5-3 кВт. Насколько я знаю, на квартиру дают 5 кВт. То есть работа всей фермы - это потребление энергии не больше, чем у одновременно включенных утюга, фена, электрочайника и, может, теплых полов. Во всех вышеуказанных случаях пожаров речь шла о неисправной проводке или использовании старого оборудования. В этом проблема.

Кроме того, в жилых домах стоит автоматика, которая при перегрузе на электросети просто вырубает их. Все же сталкивались с тем, что вылетают предохранители в щитке.

Антон Пуляев, адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов:

- Лимитов потребления электроэнергии для физических лиц нет. В зависимости от количества потребляемой электроэнергии цена может меняться в большую сторону. Виновник пожара, если им будет признан владелец майнинг-фермы, обязан возместить имущественный вред, причиненный третьим лицам. Если виновник пожара - физическое лицо, то судебный спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Георгий Вяткин, руководитель отдела интеллектуальной собственности юридической фирмы:

- Действующим законодательством не установлено жестких пределов потребления электроэнергии населением (хотя и существуют технические лимиты потребления). При этом в регионах существуют рамки потребления электроэнергии, при выходе из которых могут действовать повышенные тарифы. Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 N 614 регламентируется порядок установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии. При этом конкретные размеры потребления устанавливаются регионами самостоятельно.

Если говорить об ответственности создателей "фермы", если докажут, что по их вине произошел пожар, то необходимо будет сначала установить множество факторов. Соответствует ли электрическая сеть здания требованиям законодательства? Возможно ли наличие брака в технологии изготовления? Перечисленные критерии являются далеко не исчерпывающими. Именно от них может зависеть наличие или отсутствие вины непосредственно у майнера.

Миллиардеры на биткоинах

В мире появились биткоиновые миллиардеры, рейтинг тех, кто сумел сколотить на криптовалюте серьезное состояние, впервые составил Forbes.

По данным журнала, больше всего на виртуальных деньгах заработал финтехпредприниматель из CEO сервиса Ripple Крис Ларсен. Его доходы от операций с криптовалютой насчитывают порядка 7,5-8 миллиардов долларов. На втором месте Джозеф Лавин, человек, который принимал участие в основании Ethereum, платформы для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе технологии блокчейн. Его состояние оценивается в сумму от 1 до 5 миллиардов долларов. На третьем месте пьедестала - основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием от 1,1 до 2 миллиардов долларов.

В рейтинге присутствуют и выходцы из России и СССР. Так, сооснователь Ethereum Виталий Бутерин обладает состоянием размером в 400-500 миллионов долларов, а Валерий Вавилов, создавший компанию по майнингу виртуальной валюты Bitfury, "носит в электронном кошельке" от 500 до 700 миллионов долларов.

Что же до России, то глава Сбербанка Герман Греф недавно признался, что сотрудники кредитной организации чаще стали заниматься майнингом (добычей) криптовалют, причем на рабочем месте. "Мы часто ловим сотрудников, которые занимаются майнингом на оборудовании банка", - поделился он сведениями на форуме "Лидеры России" (цитата по ТАСС).

Подготовил Тарас Фомченков