МЧС: Пожар в Артеме мог вспыхнуть из-за майнинговой "фермы"

Пожар в многоквартирном доме в приморском Артеме мог произойти из-за работы майнинговой "фермы", сообщает ТАСС.

В ГУ МЧС по Приморскому краю не исключают такую версию и отмечают, что об истинных причинах пожара говорить преждевременно, органы дознания еще работают.

- На месте ЧП были найдены многочисленные компьютерные комплектующие, похожие на остатки так называемой "фермы" по добыче криптовалюты. Подобные устройства сильно повышают нагрузку на электрические сети, что могло привести к возгоранию, - цитирует агентство представителя ГУ МЧС.

Так, на месте пожара найдены видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники, платы, системные блоки и другие детали, которыми обычно укомплектовывают стандартную майнинговую "ферму".

Как сообщалось ранее, пожар в артемовской многоэтажке произошел накануне. Пришлось эвакуировать 45 человек. Огонь уничтожил 500 квадратных метров площади. После тушения в четырех подъездах дома были отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла.

Сегодня теплоснабжение частично восстановлено.