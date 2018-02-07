МЧС: Пожар в Артеме мог вспыхнуть из-за майнинговой "фермы"

Пожар в многоквартирном доме в приморском Артеме мог произойти из-за работы майнинговой "фермы", сообщает ТАСС.
В ГУ МЧС по Приморскому краю не исключают такую версию и отмечают, что об истинных причинах пожара говорить преждевременно, органы дознания еще работают.
- На месте ЧП были найдены многочисленные компьютерные комплектующие, похожие на остатки так называемой "фермы" по добыче криптовалюты. Подобные устройства сильно повышают нагрузку на электрические сети, что могло привести к возгоранию, - цитирует агентство представителя ГУ МЧС.
Так, на месте пожара найдены видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники, платы, системные блоки и другие детали, которыми обычно укомплектовывают стандартную майнинговую "ферму".
Как сообщалось ранее, пожар в артемовской многоэтажке произошел накануне. Пришлось эвакуировать 45 человек. Огонь уничтожил 500 квадратных метров площади. После тушения в четырех подъездах дома были отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла.
Сегодня теплоснабжение частично восстановлено.