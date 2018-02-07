После паузы, связанной с проведением в Хабаровске чемпионата мира по хоккею с мячом , возобновляются матчи российской Суперлиги.

Наибольший интерес у специалистов вызывает поединок с участием чемпиона России - хабаровского "СКА-Нефтяника" против вернувшегося в элиту красногорского "Зоркого".

На лед арены "Ерофей", которая была главной ареной на ЧМ-2018 в составе "СКА-Нефтяника" выйдут сразу шесть триумфаторов первенства планеты - вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Максим Ишкельдин, Янис Бефус и Юрий Шардаков и нападающий Артем Бондаренко.

К слову, Максим Ишкельдин был признан дирекцией чемпионата мира лучшим нападающим турнира.

Ставший в Хабаровске пятикратным чемпионом мира Ишкельдин рассказал пресс-службе Федерации хоккея с мячом, насколько тяжело было вернуть чемпионский титул в Россию.

Признайтесь, какая из пяти золотых медалей чемпионатов мира для вас самая тяжелая?

Максим Ишкельдин: Сложно сказать. Эта награда как первая. Уже пятая, а все равно ощущение, как будто это случилось впервые.

Болельщики и специалисты до сих пор обсуждают ход финального матча против шведов (5:4 в пользу сборной России. - Ред.). Вы по ходу игры вели два мяча, но в концовке второго тайма соперник счет сравнял. Волновались?

Максим Ишкельдин: Мы обсуждали этот момент на награждении с Серегой Шабуровым, что два мяча преимущества - такие "скользкие". Достаточно вспомнить чемпионат мира в Хабаровске в 2015 году, когда шведы вели 3:1, или прошлый турнир в Сандвикене, когда с таким счетом выигрывала уже сборная России. Казалось бы, два гола, но для хоккея с мячом это не преимущество, чтобы расслабиться. И мы, соглашусь, не слишком удачно сыграли при счете 4:2.

Все говорят, что сборная России удивила шведов в финале...

Максим Ишкельдин: Мы действительно сыграли по-другому. Наверное, шведы не ожидали, что мы забьем быстрые голы, а хотели втянуть нас в долгую игру и забить первыми. Но игра пошла по нашему плану. Хотя шведы и русские так давно играют и изучили друг друга, что, наверное, уже тяжело кого-то чем-то по-настоящему удивить.

Что знает Михаил Юрьев, что позволяет сборной России под его руководством победить на третьем чемпионате мира из трех?

Максим Ишкельдин: Главное - это команда. Если у тренеров, административного штаба и хоккеистов за довольно короткий промежуток времени в две недели получается сделать коллектив, то мы видим на шее золотые медали. Но если какой-то компонент хромает, то это найдет отражение на льду. Ведь ради одной цели, ради одного матча на чемпионате мира работают не 11, а 25 человек.

После такого яркого и напряженного финала чего хочется больше всего?

Максим Ишкельдин: Честно говоря, не знаю. Я даже пятому голу не радовался: не то что сил, эмоций просто не было. Я просто открыл рот и не мог поверить, что мы забили этот "золотой" гол. Ты просто так работаешь, что не понимаешь, что происходит в этот момент. Эйфория. Удовольствие. И ты просто счастлив быть с командой в этот момент.

Что дальше?

Максим Ишкельдин: Праздновать времени нет. Теперь будем помогать клубу в Суперлиге. Впереди решающие матчи первого этапа чемпионата России, и хотим еще раз порадовать свои трибуны.

Тем временем в Международной федерации хоккея с мячом и Федерации хоккея с мячом России высоко оценили уровень проведения XXXVIII чемпионата мира в Хабаровске.

"Организация XXXVIII чемпионата мира заслужила исключительно лестные отзывы его непосредственных участников, которым были обеспечены все необходимые условия, а также журналистов, болельщиков и всех гостей, кому посчастливилось побывать в Хабаровске на главном спортивном событии в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр. Слаженная профессиональная работа дирекции, искренняя и неоценимая помощь волонтеров, потрясающая атмосфера арены "Ерофей" - это бесценный вклад в общую победу, которой добилась национальная сборная России в Хабаровске, вернув титул чемпионов мира!

Международная федерация бенди (FIB) и Федерация хоккея с мячом России благодарят правительство Хабаровского края и лично губернатора Вячеслава Шпорта, а также дирекцию чемпионата мира за профессиональное отношение к делу и высокий организационный уровень чемпионата", - в частности отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХМР.